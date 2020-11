Joe Wicks: Lockdown a provoqué un «changement massif» des attitudes envers la forme physique | Actualités Ents & Arts

Le verrouillage a déclenché un «changement massif» dans la manière dont les gens pensent à l’exercice et a encouragé les parents à s’entraîner devant leurs enfants, a déclaré Joe Wicks.

Le joueur de 34 ans, devenu célèbre avec ses livres de recettes de 15 minutes, a accueilli cours d’éducation physique quotidiens sur sa chaîne YouTube lors du premier verrouillage, et a déclaré que le public avait réalisé qu’il pouvait s’entraîner à la maison sans équipement coûteux.

Wicks, connu sous le nom de The Body Coach, a collecté 58000 £ pour le NHS grâce à ses cours d’éducation physique, et a été plus tard fait un MBE pour ses efforts.

Image:

Joe Wicks a organisé des sessions PE quotidiennes sur YouTube lors du premier verrouillage



S’exprimant à Wired Live 2020, un événement annuel organisé par le magazine Wired, Wicks a déclaré: «Je pense vraiment qu’il y a eu un changement massif dans les attitudes et les habitudes des gens à l’égard de l’exercice.

“Je pense qu’il y a toujours eu cette tradition selon laquelle maman ou papa irait au gymnase, pendant votre pause déjeuner, ou avant ou après le travail et ce n’était pas vraiment fait devant les enfants, ou ils faisaient de l’éducation physique à l’école et je pense lockdown et PE With Joe ont définitivement réuni les familles pour la première fois et ont éliminé cette résistance du trajet – aller au gymnase – l’heure là-bas, l’heure en arrière.

«Les gens réalisent maintenant qu’ils peuvent faire un excellent entraînement dans leur salon, leur chambre ou leur jardin sans équipement, et c’est vraiment ce que j’ai essayé de réaliser, rendre le fitness accessible et durable pour tout le monde et j’espère vraiment que les gens se rendent compte que vous n’avez pas besoin d’un abonnement coûteux à une salle de sport et de nombreux équipements pour rester en forme et en bonne santé – c’est vraiment mon objectif. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Juin: Joe Wicks va réduire les sessions d’EP



S’adressant au rédacteur en chef du magazine, Greg Williams, Wicks a expliqué que ses émissions de verrouillage avaient influencé la façon dont il avait construit sa nouvelle application de fitness.

«J’ai toujours fait la promotion des entraînements à domicile, donc ce n’est pas comme si j’en sortais avec cette idée de fitness à domicile, je crois que les entraînements à domicile sont l’avenir de nombreuses personnes», a-t-il déclaré.

“De toute évidence, il y aura toujours des gymnases et des plates-formes de boutique, mais je pense que pour la population en général, l’entraînement à domicile est tellement plus facile et tellement plus durable.”

