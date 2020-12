Joe Wicks a peut-être gagné des millions au fil des ans grâce à ses programmes de remise en forme et à ses plans d’alimentation – mais il pourrait bientôt atteindre les sommets vertigineux du statut de milliardaire si sa prochaine application décolle.

Le fanatique de fitness de 34 ans – qui a publié des livres sous son surnom de The Body Coach et qui était la saveur des parents pendant le verrouillage avec ses cours d’éducation physique en ligne – développe son entreprise.

Et bien qu’il vaut déjà environ 14,5 millions de livres sterling, il est prévu que sa richesse explosera si une application planifiée réussit.

Joe aurait l’intention d’utiliser son application – qui présentera ses recettes de cuisine Lean In 15 et ses entraînements HIIT – pour craquer l’Amérique, et il estime qu’il peut aider à lutter contre le problème d’obésité aux États-Unis dans le processus.







(Image: Images GC)



Une source a déclaré dimanche au Sun: «Joe a parcouru le marché à la recherche des meilleurs chefs techniques pour travailler sur l’application et veut qu’elle soit très conviviale.

«Il est tout sur l’accessibilité et ne pas trop compliquer sa marque. L’Amérique a un énorme problème d’obésité et il adorerait aider à résoudre ce problème avec l’application.

«Les utilisateurs pourront l’adapter à leur morphologie et à leur niveau de forme physique afin que chacun puisse s’y essayer.»







(Image: LightRocket via Getty Images)



Mirror Online a contacté un représentant de Joe pour un commentaire.

La semaine dernière, des rapports ont révélé que Joe avait dépensé 4,4 millions de livres sterling dans une maison de rêve de cinq chambres pour sa famille qu’il partage avec sa femme Rosie Jones.

Le couple a deux jeunes enfants et Joe a déjà parlé de sa joie de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.







(Image: thebodycoach / Instagram)



Il a déclaré à propos de son nouveau coussin à Surrey: «J’ai rêvé d’avoir une maison comme celle-ci pour que mes bébés grandissent.

« Nous sommes devenus trop grands pour notre ancienne maison – nous avançons et je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. »

La star a reçu un MBE plus tôt cette année à la suite de ses cours de verrouillage PE – grâce auxquels il a levé près de 600000 £ pour le NHS grâce aux revenus publicitaires sur sa chaîne YouTube.