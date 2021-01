Joe Wicks a partagé un article émouvant dans lequel il a évoqué le « sentiment de dépression » au milieu des nouvelles des dernières mesures de verrouillage nationales.

L’entraîneur de fitness de 34 ans a retenu ses larmes en réfléchissant à la frustration et à l’inquiétude collectives ressenties à travers le pays après le dernier discours de Boris Johnson.

Dans son message sincère, Joe s’est adressé aux familles qui se débattaient au milieu des nouvelles commandes de maintien à la maison, tout en exhortant les gens à se canaliser pour garder leur esprit et leur corps en bonne santé.

Le professeur d’éducation physique du pays a également admis qu’il avait été si occupé qu’il n’avait pas été en mesure de traiter la dernière annonce dévastatrice.

« Je me sens vraiment triste, je me sens vraiment ému pour la première fois je pense », a déclaré Joe dans une vidéo à ses 3,9 millions d’abonnés sur Instagram.







(Image: Instagram)



«Et j’écoutais à nouveau Boris annoncer et c’est comme si nous étions presque de retour à la case départ.

«Pour moi personnellement, je suis tellement ému. Je pense à toutes les personnes qui luttent et qui ont des familles et des enfants, vivant dans de minuscules petits appartements, qui n’ont pas les moyens d’acheter une nourriture saine et le chauffage.

«J’étais l’un de ces enfants, je vivais dans un appartement municipal il y a 30 ans quand j’étais enfant. J’étais l’un des [those] les gens et moi ne pouvons pas m’empêcher de ressentir pour ces familles et ces entreprises en difficulté. «

Le père de deux enfants a ajouté: « Je suppose que je veux que les gens sachent que nous traversons tous ça, nous nous sentons tous émotifs, nous nous sentons tous sensibles, en colère et frustrés et vraiment confus à propos de tout cela et je veux juste que les gens sachent que vous avez besoin. s’exercer…







(Image: Instagram)



«Vous devez vous occuper de votre santé mentale, vous pourriez juste être dans une tête basse et avoir des problèmes de santé mentale et vous ne voulez pas faire d’exercice, c’est peut-être la dernière chose que vous voulez faire, mais cela vous aidera à travers le jour.

« Je ne peux pas souligner à quel point il est important cette année de faire de l’exercice, de bouger son corps et de sortir, il suffit de faire quelque chose. »

Plus tard dans le clip, Joe est redevenu en larmes en expliquant ce que le verrouillage lui a fait ressentir.







(Image: Facebook)



«Je veux juste parler à quelqu’un pour être honnête, je veux juste te parler pour voir comment vous vous sentez tous, je sais qu’il y a un vaccin, mais c’est encore si loin …

« Je n’ai pas de dépression, je n’ai pas d’anxiété mais en ce moment je me sens si bas et si déprimé et je sais que c’est une chose temporaire, je sais que ça va passer et c’est une phase mais il y a des gens là-bas qui vont se sentir comme ça …

« C’est ce qui me rend émotif en ce moment, ce sont les gens qui n’ont personne à qui parler qui sont seuls. »

Parallèlement à son message émouvant, Joe a également révélé qu’il recommencerait des cours d’éducation physique pour les enfants et les familles à la maison, dans l’espoir d’aider tout le monde au cours des prochains mois.







(Image: The Body Coach via Getty Images)



Joe a été rapidement inondé de messages de fans qui ont félicité la star pour avoir courageusement partagé le message émotionnel.

Dans une histoire ultérieure d’Insagram, Joe a ensuite dit à ses abonnés qu’il ne s’attendait pas à pleurer devant la caméra – mais il se sentait beaucoup mieux pour cela.

Il a également révélé qu’il avait reçu beaucoup de DM de personnes ressentant la même chose, et il a encouragé tout le monde à être ouvert à ses émotions à la lumière des dernières nouvelles.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303