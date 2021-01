Joe Wicks, le Body Coach, est devenu stratosphérique depuis qu’il a commencé à garder la nation en forme pendant le verrouillage avec PE Avec Joe, des séances d’entraînement en direct pour les enfants et les adultes.

Il a parlé exclusivement à The Mirror du verrouillage avec sa famille – sa femme Rosie et ses enfants Marley, un an, et Indie, deux ans, et ce qu’il veut que ses enfants grandissent en sachant.

Joe, 34 ans, a fondu en larmes lors d’un live Instagram plus tôt ce mois-ci et a admis se «sentir déprimé» cette fois-ci, et il a dit qu’il n’avait aucun regret d’avoir montré à ses enfants que les hommes peuvent aussi pleurer.

«Je pense que c’est tellement important, je n’avais pas prévu de pleurer quand j’ai fait l’Instagram en direct, mais ce que j’ai réalisé, c’est que c’est l’un des contenus les plus puissants que j’ai partagés toute l’année», a-t-il déclaré.

«Je suis le Body Coach, ‘Vous avez cette belle grande maison, vous devriez être heureux tout le temps, pourquoi ne souriez-vous pas, tout va bien pour vous’.

«Mais cela montre simplement que nous sommes tous humains et que nous pouvons avoir des moments vulnérables, peu importe les choses physiques que nous avons autour de nous, que ce soit une voiture ou une maison, cela ne change pas ce que vous ressentez dans votre esprit.







(Image: thebodycoach / Instagram)



«Alors je l’ai partagé, j’ai eu ce moment, et beaucoup de gens m’ont envoyé un message disant qu’ils ressentaient aussi cette émotion, et cela a aidé beaucoup d’hommes, de femmes et d’adolescents à m’avoir également contacté pour me dire qu’ils en résonnaient.

«Vous pouvez demander à quelqu’un comment ils vont et ils disent qu’ils vont bien, mais ensuite vous leur demandez à nouveau et ils disent: ‘Eh bien, je ne dors vraiment pas bien, ma mère et mon père me manquent et je suis stressé au travail.’

« Vous devez démêler cette couche suivante pour obtenir la vérité des gens. »

Joe a dit qu’il essaie d’apprécier ce qu’il a et fait une méditation guidée tous les jours pour éloigner les pensées négatives, mais il comprend que c’est une période difficile pour tant de gens, et c’est ce qui le rend émotif.









« Pour moi, PE With Joe est mon cadeau au monde, c’est moi qui suis là pour les familles et pour les enfants, je le célèbre, j’en suis tellement fier, hier plus d’un million de personnes ont fait mon entraînement, c’est une chose incroyable, » il a dit.

«Je vais me fatiguer et il y a des jours où je saute devant la caméra et je ne suis vraiment pas d’humeur, mais je ne laisse jamais ça se montrer, je le stylise et à la fin de l’entraînement, je me sens mieux moi-même. «

Joe est un ambassadeur de Gousto, qui lance une campagne appelée Cookstarter où les membres du public peuvent désigner leurs restaurants locaux préférés pour recevoir 10000 £, du mentorat et du coaching commercial pour l’année, et une assistance marketing.









Les restaurants gagnants auront également la possibilité de concevoir une de leurs recettes préférées à monter sur l’application Gousto, et les utilisateurs pourront leur donner un pourboire.

Joe a déclaré: «J’adore la mission de l’entreprise, ils essaient d’introduire des aliments sains dans les maisons des gens et de réunir les familles pour cuisiner et profiter de ce service. L’industrie de la restauration indépendante est vraiment en difficulté en ce moment.

«Manger au restaurant – ça me manque tellement et l’une des choses que j’ai trouvé le plus difficile est de socialiser, d’aller dans de bons restaurants à Londres et aussi dans des restaurants locaux dans ma ville, il est important de ne pas les négliger.

« Ce serait vraiment dérangeant si nous nous retrouvions sans restaurant indépendant. »

* La campagne Cookstarter de Gousto soutient la diversité de la culture alimentaire britannique en aidant les restaurants indépendants à prospérer. Aller à goustocookstarter.co.uk pour nommer votre restaurant local qui ne peut pas vivre sans le 7 février, en lui donnant une chance de recevoir un soutien indispensable. Suivez la campagne via @GoustoCooking #Cookstarter.