Joe Wicks aurait gagné plus de 9 millions de livres sterling en une semaine après que sa nouvelle application eut des dizaines de milliers d’abonnés.

Le Body Coach avait plus de 130000 nouveaux abonnés à son application entre Noël et le Nouvel An, chacun dépensant 69,99 £ pour un abonnement annuel.

Cela signifiait que le champion du fitness, qui est devenu un nom familier lors du premier lock-out national avec ses leçons quotidiennes d’éducation physique pour les enfants qui étaient éduqués à la maison, a été laissé fléchir sa puissance financière alors qu’il accueillait la nouvelle année.

Le joueur de 33 ans encaissait 31000 £ toutes les 39 minutes, ce qui est le salaire moyen au Royaume-Uni, alors que les gens se précipitaient pour s’inscrire avec des résolutions du nouvel an à respecter.







(Image: BBC Children in Need / Comic Relie)



Un initié a déclaré au Sun: «Le programme Joe’s Body Coach a toujours été extrêmement populaire, mais la version de l’application est un succès retentissant.

«Le prix habituel est de 89,99 £, mais il était en réduction, ce qui signifie qu’il était encore plus attrayant, d’autant plus que les Britanniques ont commencé à chercher à se remettre en forme après Noël.

« L’application prenait environ 46 000 £ de l’heure. »

Ce fut une année remarquable pour Joe car il s’est assuré qu’il était propriétaire de la pandémie de coronavirus avec d’incroyables décisions entrepreneuriales qui ont abouti à l’obtention d’un MBE dans les honneurs du Nouvel An.







(Image: Images GC)



La source a ajouté: « Joe connaît incroyablement bien son marché et, bien qu’il leur offre un produit au bon rapport qualité-prix, il en profite absolument. »

Joe a lancé sa marque Body Coach en 2015, mais c’est depuis mars de l’année dernière que son profil a grimpé en flèche alors que des millions de personnes se sont rassemblées pour faire ses entraînements gratuits pendant le verrouillage.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.