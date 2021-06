Joe Westerman signe à Castleford pour la saison 2022 | Nouvelles de la ligue de rugby

Joe Westerman retournera chez les Tigers la saison prochaine

Castleford Tigers a annoncé que Joe Westerman avait signé un contrat de deux ans avec le club à partir de la saison 2022.

L’attaquant reviendra dans le club où sa carrière professionnelle a commencé, 12 ans après sa dernière apparition en tant que joueur de Castleford.

Le joueur de 31 ans est passé par les rangs des jeunes de Castleford avant de faire irruption sur la scène lors de la saison victorieuse du championnat des Tigres en 2007. Westerman a joué un rôle essentiel dans cette campagne, notamment en marquant un essai lors de la grande finale qui a ramené les Tigres dans la Super Ligue.

1:21 À seulement 18 ans, Joe Westerman marque son premier essai en Super League pour les Tigers de Castleford en 2008. À seulement 18 ans, Joe Westerman marque son premier essai en Super League pour les Tigers de Castleford en 2008.

Depuis son départ à la fin de la saison 2010, Westerman a continué à jouer pour Hull FC, Warrington Wolves, Toronto Wolfpack et est maintenant à Wakefield Trinity, où il a été dans l’une des meilleures formes de sa carrière, en particulier en 2021 qui lui a valu d’être appelé dans la dernière équipe d’Angleterre.

« Cela fait environ 10 ans que je n’ai pas joué à Castleford, et depuis que je suis un jeune enfant, j’ai toujours soutenu Cas », a déclaré Westerman sur le site Internet du club.

« Toute ma famille autour de moi soutient Cas, donc ce sera bien, et c’est quelque chose que j’attends vraiment avec impatience. Cas a toujours été un grand club à mes yeux. Depuis mon enfance et leur soutien jusqu’à maintenant, où ils évoluent là-bas avec des joueurs de qualité, c’est vraiment excitant. Le niveau est vraiment élevé maintenant et je veux juste y arriver et bien jouer pour mon club natal l’année prochaine.

Avec des performances aussi impressionnantes pour Wakefield cette saison, Shaun Wane a recruté Westerman dans son équipe d’Angleterre, et le joueur de 31 ans a expliqué qu’il était retombé amoureux du sport alors qu’il était avec Trinity.

« J’adore mon séjour à Wakefield, et j’ai le plus grand respect pour le club et les gens qui le composent. Cela m’a fait apprécier à nouveau mon rugby et j’ai beaucoup à remercier Wakefield pour. Je me lève chaque matin en aimant Aller au travail.

« Je pense que c’est juste moi qui profite de mon rugby et retrouve l’amour pour lui. J’ai réalisé les petites choses que vous devez faire en dehors du terrain pour faire de vous un meilleur joueur. »

0:35 Quelques jours après avoir été couronné jeune joueur de l’année de la Ligue nationale 1, Joe Westerman, 17 ans, atterrit pour les Tigers lors de leur victoire en grande finale contre Widnes Vikings. Quelques jours après avoir été couronné jeune joueur de l’année de la Ligue nationale 1, Joe Westerman, 17 ans, atterrit pour les Tigers lors de leur victoire en grande finale contre Widnes Vikings.

Lee Radford est un visage familier pour l’attaquant, car le duo a travaillé côte à côte au Hull FC et Joe est très enthousiaste à l’idée de travailler à nouveau avec son ancien entraîneur en 2022.

« J’ai travaillé avec Lee Radford pendant de nombreuses années, je m’entends bien avec lui en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Je pense honnêtement qu’il fera un excellent travail à Cas, et il aura les fans de son côté tout de suite. »

L’entraîneur-chef des Ford de 2022 était très heureux de capturer Westerman pour son équipe des Tigres la saison prochaine, louant ses efforts formidables cette année en Betfred Super League.

« Joe est en très bonne forme, et il est dans une bonne position dans sa vie, il est à un moment de sa carrière où il a quelques années pour gagner quelque chose », a déclaré Radford.

« À mon avis, il devrait avoir plus de sélections internationales qu’il n’en a, mais pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit. Honnêtement, je pense que pour un ballon jouant 13, il n’y a pas beaucoup de meilleurs dans la compétition en ce moment. »

L’expert de Sky Sports, Terry O’Connor, a déclaré que l’expérience de Westerman sera énorme pour les Tigers et qu’ils verront le meilleur de ce qu’il a à offrir.

« C’est de retour à l’endroit où tout a commencé pour Joe Westerman alors que sa carrière boucle la boucle », a déclaré O’Connor.

« Je me souviens de son apparition sur la scène en 2007 pour les Tigers – une saison où il a remporté le titre de jeune joueur de l’année de la Ligue nationale 1.

« Il a également soutenu ses références et ses capacités la saison suivante – passant en Super League avec Castleford et remportant à nouveau le même prix.

« Dès son plus jeune âge, on pouvait voir qu’il était toujours destiné à une grande carrière dans le football.

0:40 Joe Westerman fait preuve d’un immense courage pour jouer dans les dernières minutes de la victoire 18-10 de Hull KR contre le Hull FC en 2019 malgré une suspicion de genou disloqué. Joe Westerman fait preuve d’un immense courage pour jouer dans les dernières minutes de la victoire 18-10 de Hull KR contre le Hull FC en 2019 malgré une suspicion de genou disloqué.

« Il est de retour dans l’équipe d’Angleterre et devrait jouer contre le Combined Nations All Stars vendredi soir – mais quand il reviendra sur sa carrière, je pense qu’il sera un peu déçu de n’avoir qu’une seule sélection internationale contre son nom.

« Joe a toujours eu le potentiel de faire plus dans le sport et je pense que c’est son mouvement de club en club qui l’a un peu freiné – mais quand il est dans un club où il est heureux et installé, nous voyons toujours le meilleur de lui.

« Nous l’avons vu au cours des deux dernières saisons avec Wakefield – et je suis certain que cela continuera alors qu’il rejoindra son club natal pour les deux prochaines saisons.

« Les Tigers se sont dotés d’un joueur fort et mature à Westerman et je m’attends à ce qu’il soit un élément important de l’équipe à l’avenir. »