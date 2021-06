Joe-Warren Plant d’Emmerdale révèle le sort de Jacob Gallagher alors que Meena Jutla devient meurtrière

La star d’EMMERDALE, Joe-Warren Plant, vient tout juste de revenir au feuilleton après avoir fait une pause pour Dancing on Ice – mais il pourrait repartir.

Son personnage, Jacob Gallagher, est numéro un sur la liste des hits de la tueuse Meena Jutla après s’être interposé entre l’infirmière dérangée et son père David Metcalfe.

Jacob n'a aucune idée de l'étendue du danger dans lequel il se trouve de Meena

Joe-Warren a révélé comment les actions diaboliques de Meena rappelleront à Jacob comment il a été soigné et maltraité par la pédophile Maya Stepney et le laisseront terrifié.

Il a déclaré: «Jacob est énervé par sa menace subtile et il a vu des actes d’autorité et de manipulation de première main utilisés contre lui, donc je pense que cela déclenche quelque chose dans son cerveau qui le ramène dans cet endroit sombre.

« Le faisant se sentir légèrement effrayé d’une certaine manière. »

Il pense même que Jacob pourrait être la première victime de Meena dans le village lorsqu’elle tuera la semaine prochaine.

Killer Meena va faire une autre victime dans le village

Joe-Warren a taquiné: «Jacob est très en danger. Surtout quand il y a un tueur si près de chez soi.

Il a ajouté : « Jacob et Meena ne sont pas d’accord.

«Il la considère comme une figure jalouse et manipulatrice et a observé la façon dont elle traitait les proches de David, comme Leyla et Priya.

« Il n’est certainement pas d’accord avec ses actions et a déclaré à Leanna qu’il était méfiant et ne faisait pas confiance à Meena. »

Parlant de son retour sur le plateau, l’acteur a déclaré : « Je suis absolument ravi d’être de retour sur le plateau avec le gang !

« Cela fait bien plus de 8 mois que j’ai quitté le village pour commencer mon entraînement pour Dancing on Ice et ça m’a tellement manqué.

« Tout le monde à Emmerdale est comme une famille pour moi et j’avais l’impression d’être loin de « maison » depuis des lustres, avec un si long congé.

« Ma course DOI s’est terminée début février, donc j’ai eu genre 2 mois à ne rien faire, littéralement rester au lit, pour me ressourcer avant de retourner au travail. »