Joe Warren Plant d’Emmerdale fait passer sa relation avec sa petite amie au niveau supérieur après seulement dix mois de fréquentation

L’acteur d’EMMERDALE, Joe Warren Plant, a fait passer sa relation avec sa petite amie Anna Norton au niveau supérieur.

La star du feuilleton ITV, qui sort avec Anna depuis 10 mois, a acheté une maison avec la belle malgré les rumeurs selon lesquelles elle était sur les rochers.

Instagram

Joe Warren Plant avec sa petite amie de dix mois, Anna Norton[/caption]

TVI

Joe comme Jacob Gallagher dans Emmerdale[/caption]

Joe, qui joue Jacob Gallagher dans le feuilleton ITV, est devenu public avec Anna en février après sa séparation avec son ex-petite amie de trois ans.

Une source nous a dit : « Joe et Anna ont acheté une maison à Blackpool et y ont emménagé la semaine dernière – ils sont tous les deux très heureux.

La nouvelle survient après la rumeur selon laquelle Anna était infidèle, une source proche du couple nous disant : “Joe et Anna ont traversé une période très difficile.

“Il prétend avoir trouvé des messages sur son téléphone à quelqu’un d’autre et ils ont eu une dispute furieuse.

“C’est une période tendue entre eux et Joe a raconté à ses amis proches ce qui s’est passé.”

Le couple semble avoir surmonté ses défis et a décidé de monter sur l’échelle de la propriété.

Joe est déjà apparu sur Dancing on Ice l’année dernière et a expliqué comment le spectacle l’a aidé à le distraire alors qu’il luttait avec sa rupture avec son ex Nicole.

L’acteur, qui a concouru aux côtés de sa partenaire professionnelle Vanessa Bauer, a expliqué: “Dancing on Ice est arrivé à un bon moment pour moi physiquement et mentalement.”

Malheureusement, Vanessa et Joe ont été expulsés du concours après avoir été testés positifs pour Covid-19.

Rex