Joe Walsh perd son émission de radio Never-Trumper – The Right Scoop

Never-Trumper Joe Walsh vient d’annoncer qu’il a perdu son émission de radio et qu’il en est déçu:

Quelques mauvaises nouvelles. On dirait que j’ai perdu mon émission de radio. Le réseau est géré par un gros Trumper, et il a voulu me démarrer pendant un certain temps. On dirait que c’est finalement arrivé. Pas surpris, mais je suis déçu. Je pensais qu’il était si important d’avoir UNE voix conservatrice anti-Trump à la radio. – Joe Walsh (@WalshFreedom) 27 mai 2021

Mauvaises nouvelles? Cela me semble une excellente nouvelle!

Sérieusement cependant, quelle a été la taille de son public de Never Trumper, surtout maintenant que Trump n’est pas président? Je ne peux pas imaginer qu’il était assez grand pour se maintenir, donc je suppose qu’il a été abandonné à cause de mauvaises notes. C’est quelque chose que je doute qu’il admette.

Si vous ne pouvez pas le couper Joe, le secteur de la radio vous coupe!

Voici quelques commentaires sur son tweet:

Il avait une émission de radio? https://t.co/yE6X8u1OSq – Tim Graham (@TimJGraham) 27 mai 2021

Il a perdu son émission parce que cela ne leur rapportait pas d’argent. Vous craquez pour toutes les conneries qu’il fait tourner, vous méritez d’être conduit par votre nez. Tout est question d’argent à la radio et ne l’oubliez jamais. https://t.co/SZrOQ8P9SF – madreduck333 (@ madreduck333) 27 mai 2021

Vous étiez anti-Trump quand il vous a embauché. Si vous aviez donné des notes, vous auriez toujours une émission. S’il «voulait vous lancer» pendant un moment, rien ne l’arrête littéralement. Vous aviez tout le temps du monde pour construire quelque chose et vous ne pouviez pas. https://t.co/ITlWxub6yK – Derek Hunter (@derekahunter) 27 mai 2021