Joe Taslim explique le masque et la rage du méchant Sub-Zero

Il y a un problème à avoir un acteur légitime d’arts martiaux comme Joe Taslim jouer le super-méchant Sub-Zero dans le nouveau film « Mortal Kombat »: il était trop rapide pour le masque.

Des légions de fans de jeux vidéo « Mortal Kombat » exigeraient que leur assassin au cœur froid et au cœur glacé porte son masque de signature dans l’adaptation cinématographique (dans les salles vendredi et en streaming sur HBO Max), tout comme le film « Mortal Kombat » de 1995.

Mais le masque n’a pas pu suivre le rythme de Taslim, 39 ans, membre de l’équipe nationale de judo de son Indonésie natale de 1997 à 2009.

«Quand je bougeais si vite, le masque ne faisait que suivre», dit Taslim. « C’était tout un défi de se battre comme ça. »

Après avoir été repensé pour la vitesse de la tête de Taslim, le visage est resté, gardant le mystère. Alors, qui est l’homme derrière le masque de Sub-Zero? Le Taslim réfléchi a répondu à nos questions et a expliqué son alter ego notoire:

Pourquoi Sub-Zero a besoin de ce masque rad

L’histoire d’origine derrière les vêtements du visage de l’assassin n’est pas expliquée dans « Mortal Kombat ». Mais le guerrier de Taslim, initialement sans masque et appelé Bi-Han, tue Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) et la femme et l’enfant du guerrier rival. C’est tout dans les cinq premières minutes. Après cela, il est masqué et transformé en Sub-Zero.

Taslim a réfléchi à ce meurtre brutal pour la motivation Sub-Zero et a une théorie du masque (indice: il ne s’agit pas de regarder rad).

«Pour moi, ce n’est pas seulement par souci de fraîcheur», déclare Taslim. « Après que Bi-Han ait tué Hanzo et sa famille, c’est probablement la première fois qu’il a tué un petit enfant. Donc chaque fois qu’il se regarde dans un miroir, le cauchemar surgit. C’est pourquoi le masque, pour cacher la douleur et toute la culpabilité. Et il passe de Bi-Han à Sub-Zero. «

Pourquoi Sub-Zero a tant de rage

« Mortal Kombat » est trop occupé à présenter des guerriers extrêmes et des moyens plus extrêmes de les tuer pour entrer dans les sentiments et la trame de fond. Mais Sub-Zero a de graves problèmes de rage inexpliqués.

La pensée de Taslim? « Mon approche est la douleur. »

Pas la douleur que Sub-Zero inflige à ses ennemis, mais la douleur intérieure de son personnage après que lui et son frère aient été enlevés alors qu’ils étaient enfants et formés pour être des assassins. Encore une fois, une partie de la tradition du personnage, non abordée dans le film.

«Il lui est arrivé beaucoup de choses tragiques depuis sa naissance, beaucoup de douleur», raconte Taslim. « Je n’ai pas choisi le chemin pour être un assassin. J’ai été enlevé quand j’étais enfant. C’est l’énergie que je montre dans ma performance. Cette rage et cette colère sont combinées en une seule énergie. »

Pourquoi la femme de Taslim a sauvé son visage en colère Sub-Zero

Le réalisateur Simon McQuoid savait qu’il aurait besoin de beaucoup de gros plans de Sub-Zero masqué, attirant l’attention sur les yeux intenses de Taslim et, bien, sur les sourcils parfaits.

«Tout dépend de ses yeux», dit McQuoid. «J’ai même dit en plaisantant ‘Joe, tu sais, je ne te jette que pour tes sourcils.’ «

Taslim rend hommage à sa femme de 17 ans, Julia, pour avoir sauvé ses sourcils avant le tournage. «Elle était comme, ‘Vous devez faire quelque chose à ce sujet, c’est comme une jungle, je vais les couper.’ Et puis Simon m’a dit que j’avais les meilleurs sourcils. «

Sub-Zero n’a pas été blessé par la vraie gentillesse de Taslim

De toute évidence, Taslim est l’homme le plus doux et le plus gentil. «C’est juste un gars adorable et rigolo», dit McQuoid.

Cette gentillesse ne nuit pas à son Sub-Zero. Taslim a une théorie à ce sujet.

« Pour être un grand méchant, pour être méchant, vous devez d’abord comprendre toutes les valeurs de la gentillesse. Et ensuite vous détruisez tout et dites: ‘Si j’ai perdu toute la gentillesse dans ma vie. Que va-t-il se passer?' », Déclare Taslim . « C’est juste différent quand les gens sont mauvais de leur naissance. Ils n’ont pas cette couche. »

Comment Taslim est encore plus rapide que Sub-Zero

McQuoid dit qu’il a parfois dû demander à Taslim de bouger littéralement plus lentement dans ses scènes de combat Sub-Zero.

«Il s’agit vraiment de la vitesse de son bras et de la connaissance, puis de la lecture, des chorégraphies de combat si incroyablement rapidement», dit McQuoid. « Parfois, c’était comme, ‘Passez en troisième vitesse, mon pote.' »

Taslim a même été surpris. « Je ne pense jamais avoir ce super pouvoir d’être rapide. Mais quand je suis dans la zone, je dois tout donner. Je ne me suis pas retenu. Cela m’a rendu plus rapide », dit-il. « Ensuite, ils l’ont regardé à l’écran et ont dit d’aller plus lentement, la caméra ne pouvait pas suivre. Alors je me suis ajusté. »