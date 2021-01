Joe Swash et Stacey Solomon ne parlent pas parce qu’il est convaincu qu’elle est The Sausage – et refuse de lui dire.

L’ancienne star de X Factor est l’un des noms qui sont constamment évoqués sur The Masked Singer.

L’émission du samedi soir fait parler les fans et beaucoup sont tout à fait sûrs que le panéliste de Loose Women est à l’intérieur du costume.

Avant aujourd’hui, elle refusait de confirmer ou de nier si elle était derrière le masque – mais elle a maintenant dit au monde que ce n’était certainement pas elle car sa vie à la maison commençait à souffrir.

Joe en a assez de la spéculation et donne maintenant à Stacey le traitement silencieux jusqu’à ce qu’elle soit propre.







Elle est allée sur son Instagram pour dire à tout le monde comment il se comportait – et n’arrive toujours pas à croire qu’il ne lui parle pas.

Stacey a publié un certain nombre de vidéos sur son histoire alors que la star de la télévision Joe sent qu’il est maintenu dans le noir.

Le premier a commencé: « Je pense que nous devons tous prendre un moment pour comprendre qu’il ne me parle pas parce qu’il pense que je suis The Sausage on the Masked Singer et que je ne lui ai pas dit … !

« Pourquoi est-ce que je ne te parlerais pas de tout le monde? Pourquoi aurais-je besoin de te le cacher! »







Plus tard, elle est revenue debout près d’une fenêtre et elle a chuchoté: « Je ne suis pas la saucisse, je le promets! »

De nombreux fans de la série sont convaincus qu’elle dit à Porkies après qu’un signe révélateur a révélé son identité dans une publicité pour l’épisode de ce week-end.

L’utilisateur de TikTok, Sophie Marsh, a partagé une vidéo de l’annonce montrant les costumes colorés de The Masked Singer clignotant à l’écran avec That’s Not My Name de The Ting Tings jouant en arrière-plan.







The Sausage apparaît à l’écran au moment précis où la chanson délivre la ligne « Ils m’appellent Stacey ».

Sophie a écrit sur la vidéo: « IL DIT STACEY SUR LA SAUCISSE !!! Est-ce un indice. »

D’autres suppositions incluent Joss Stone, Rebecca Ferguson et Sheridan Smith.

La saucisse est restée en place ce week-end et elle a survécu à la double élimination.