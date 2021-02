Le fiancé de Stacey Solomon, Joe Swash, a donné à la star une oreille attentive avant la finale de The Masked Singer de ce soir.

Ces dernières semaines, la star de Loose Women, 30 ans, aurait été l’identité mystérieuse du costume de saucisse.

Et maintenant, l’ancien acteur des EastEnders Joe a insisté sur le fait qu’il aura du mal à faire confiance à sa future épouse si elle se révèle être dévoilée sous le nom de Sausage.

S’adressant à ses histoires Instagram samedi, Stacey a partagé un aperçu de la maison du couple alors qu’ils se lancaient dans une redécoration.

Levant le couvercle sur les rumeurs, Stacey a admis qu’elle « ne pouvait pas attendre » la fin de la populaire émission ITV pour qu’il y ait enfin un arrêt à la spéculation sans fin.

«Honnêtement, je ne peux pas attendre que ce soit fini ce soir», avoua-t-elle, alors que Joe continuait à la taquiner pour lui cacher des choses.







(Image: staceysolomon / Instagram)



L’ancienne star du savon a taquiné qu’à partir de maintenant, il envisagerait de ne pas divulguer des informations à son autre moitié si elle était exposée comme une star de Masked Singer plus tard ce soir.

Partageant sa frustration, Joe a déclaré: «Si vous êtes la saucisse ce soir, non seulement j’aurai la bosse, mais ma mère et mes copains auront tous mis des paris dessus.

«Je dis juste que je serai très surpris si vous ne me l’avez pas dit. Mais au moins, je saurai que nous pouvons nous garder les uns des autres.







(Image: staceysolomon / Instagram)







(Image: staceysolomon / Instagram)



«Je peux commencer à choisir ce que je peux et ne peux pas vous dire», a-t-il plaisanté.

Brillant une fois de plus les rumeurs, Stacey a insisté: «Je ne vous dirais jamais rien Joe.

Cela vient après que les fans de la compétition ITV aient été convaincus que Stacey était la célébrité mystérieuse derrière le costume de saucisse après qu’un signe révélateur ait apparemment révélé son identité dans une publicité pour l’émission.

Plus tôt ce mois-ci, Sophie Marsh, utilisatrice de TikTok, a déclenché le chaos lorsqu’elle a dévoilé l’indice pointant vers Stacey, contenu dans une publicité pour l’émission.







(Image: ITV)



Elle a partagé une vidéo de la publicité qui montrait les costumes colorés du chanteur masqué clignotant à l’écran avec That’s Not My Name de The Ting Tings jouant en arrière-plan.

The Sausage apparaît à l’écran au moment précis où la chanson délivre la ligne « Ils m’appellent Stacey ».









Sophie a écrit sur la vidéo: « IL DIT STACEY SUR LA SAUCISSE !!! Est-ce un indice. »

Bien que Stacey n’ait pas encore rétabli les faits de la rumeur virale, d’autres fans sont toujours convaincus que Sausage pourrait être Joss Stone, Billie Piper ou Sheridan Smith.

The Masked Singer continue ce soir à 19h sur ITV.