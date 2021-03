Joe Swash a failli tomber en traînant de lourdes boîtes hors de son ancienne maison.

Joe et sa fiancée Stacey Solomon ont pensé que c’était «trop beau pour être vrai» lorsque leur «maison pour toujours» est arrivée sur le marché dans leur fourchette de prix.

Ils s’éloignent de l’agitation de la grande ville et se rapprochent de leur famille et s’installent à Pickle Cottage – qui se trouve également être le surnom de Stacey pour ses enfants.

Et aujourd’hui, Joe a été brisé en soulevant une boîte d’objets à l’extérieur alors qu’ils déménageaient dans le pays – et a failli perdre pied.

Le gagnant de Dancing On Ice a craqué un sourire et avait l'air de rire après avoir glissé sur le trottoir.









Le célèbre couple Joe et Stacey y vivra avec leur fils Rex, un an, et les enfants de Stacey, Zachary, 12 ans, et Leighton, huit ans.

Le fils de Joe, Harry, issu d’une relation précédente avec Emma Sophocleous, pourra également voir la maison lorsqu’il rendra visite à son père.

Stacey a donné des aperçus typiquement excitables de Pickle Cottage, menant ses abonnés Instagram autour de la propriété tentaculaire.















Avec quelques clichés du jardin arrière, qui offre une vue panoramique sur le pays, Stacey a écrit: « Soooo …. Pendant très longtemps, Joe et moi cherchons notre maison pour toujours, plus loin de la ville et plus près de notre famille…

« Il y a quelques mois, nous avons vu une maison dont nous ne pouvions même pas croire qu’elle était sur le marché et avec le même budget que notre maison maintenant. Il y avait tellement de panneaux. Je crois vraiment aux panneaux et ils étaient partout et cela n’a pas été t semble réel.

«Nous avons pensé que c'était trop beau pour être vrai et nous n'avons rien voulu dire au cas où cela ne se produirait pas …







(Image: staceysolomon / Instagram)









(Image: Stacey Solomon / Instagram)



« Aujourd’hui, nous avons eu la confirmation que tout pouvait aller de l’avant et que cela allait réellement arriver … Je pense que nous avons pensé pendant si longtemps que quelque chose allait mal alors aujourd’hui ne semblait pas réel … »

Elle a ajouté: « Vos messages me font pleurer. Hoe [her nickname for Joe] se moque de l’état dans lequel je suis.

«J'ai hâte de vous amener tous ici pour taper et ranger la vie de tout. Je vous aime tous tellement et j'ai hâte d'avoir un tout nouveau projet et une aventure pour commencer avec vous tous.







(Image: Stacey Solomon / Instagram)







(Image: Stacey Solomon / Instagram)



« Honnêtement, vous êtes les meilleurs que je ne peux pas expliquer. »

Stacey et Joe se sont fiancés après sa proposition du réveillon de Noël.

Stacey a même dit qu’ils avaient discuté d’avoir plus d’enfants ensemble.