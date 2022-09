Joe Swash de I’m A Celeb retrouve Stacey Solomon et leurs enfants après trois semaines de tournage d’une émission dérivée

JOE Swash a été vu en train de retrouver ses enfants après trois semaines d’absence dans une douce vidéo partagée par sa femme Stacey Solomon.

L’acteur Joe, 40 ans, était en Afrique du Sud pour le tournage de l’émission dérivée I’m a Celebrity All Stars.

Instagram

Instagram

Et il était évident que la famille était heureuse de le retrouver, avec la panéliste de Loose Woman Stacey, 32 ans, publiant un clip de lui avec leur fils Rex, trois ans, et sa fille Rose, qui aura un an le mois prochain.

Stacey, qui est également maman de Zach, 14 ans, et de Leighton, 10 ans, issues de relations précédentes, a partagé une adorable photo d’elle, Joe, Rex et Rose rayonnant devant la caméra.

Elle l’a légendé: “ la maison de papa Et les bras de maman ne se sont jamais sentis aussi libres .

« Je sais que ça ne fait que quelques semaines mais oh mon Dieu tu nous as manqué Joe Joe !

En savoir plus sur Joe Swash JUNGLE JOÉ Joe Swash est tout sourire à son retour au Royaume-Uni après I’m A Celeb All Stars SWISH MOVE Joe Swash décroche le poste d’animateur de BIG TV – son premier depuis son mariage avec Stacey Solomon

“Il est temps de rattraper quelques pipi seuls et de faire des câlins avec mes pattes d’araignée poilues .

« Bon mercredi à tous PS Je n’arrive pas à comprendre à quel point Rex ressemble à Joe sur cette photo, c’est juste moi ? ou sont-ils de vrais jumeaux? .”

Plus tôt cette semaine, Stacey a été frustrée lorsque le vol de retour de Joe en provenance d’Afrique du Sud a été retardé.

“Fumant ! Le vol de retour de Joe a été annulé. Je n’arrive pas à croire que je viens de me raser les jambes. Quel gâchis », a-t-elle déclaré.





“Je devrai peut-être porter une jupe demain à l’école, juste pour que quelqu’un puisse apprécier l’effort.”

Le soleil a révélé que l’ancienne star d’EastEnders, Joe, était en train de filmer la nouvelle série dérivée.

Joe a remporté la série 2008 et a animé l’émission sœur ITV2 pendant dix ans à partir de 2009.

Il a rejoint Myleene Klass, Jordan Banjo et Paul Burrell dans le parc national Kruger pour la série préenregistrée qui sera diffusée l’année prochaine.

Une source a déclaré: “Joe était toujours sur la liste des succès des producteurs car il était un gagnant si emblématique. Mais ils ont dû aplanir les délais et sont parvenus à une conclusion qui a fonctionné.

“Il s’est envolé là-bas et a hâte de donner un bon compte rendu de lui-même pour la deuxième fois dans l’émission.”