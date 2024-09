Joe Schoen des Giants « insulte ma profession »

L’ancien directeur général des Cleveland Browns et directeur du personnel professionnel des Philadelphia Eagles, Michael Lombardi, n’a jamais hésité à critiquer les New York Giants. Ses critiques persistent depuis de nombreuses années.

Ces critiques ont continué lundi, cette fois avec Lombardi visant spécifiquement l’actuel directeur général des Giants, Joe Schoen.

Au cours du dernier épisode de Le GM Shuffle Dans un podcast avec Lombardi, l’ancien dirigeant est revenu sur « Hard Knocks : Offseason with the New York Giants » et s’est senti personnellement offensé par ce qu’il a vu.

« Quand vous regardez ça, il n’y a pas de modèles, il n’y a pas de question : « Comment allons-nous construire cette équipe ? » C’était vraiment du travail amateur », a déclaré Lombardi. « Ce que cela a fait, c’est insulter ma profession. Cela a fait croire aux gens qui traînent dans les bars sportifs qu’ils peuvent devenir directeur général. Donc, pour moi, c’était vraiment embarrassant. »

Lombardi a ensuite suggéré que les fans avaient abandonné Schoen, n’avaient plus confiance en lui en tant que directeur général et étaient conscients que son produit n’était pas bon.

Peut-être qu’une partie de tout cela relève de la projection, mais il peut aussi y avoir une part de vérité là-dedans.

« Je me sens mal pour les fans des Giants. Je le suis vraiment parce que je ne vois pas comment cela pourrait s’améliorer », a déclaré Lombardi. « Comment font-ils pour en arriver à cinq victoires ? »

Lombardi a ensuite fait l’éloge de l’entraîneur-chef Brian Daboll, qu’il a qualifié d’ami, mais a laissé entendre qu’il n’avait aucune chance à New York en raison de la structure de l’équipe. Peu importe à quel point il est bon en tant qu’entraîneur, dit l’ancien directeur général, car il n’a rien avec quoi travailler.

« On ne peut pas faire de la salade de poulet avec du poulet (insulte) », a ajouté Lombardi.

De Ben McAdoo à Pat Shurmur en passant par Joe Judge et Daboll, tout a été un désastre. Et même si Dabes est peut-être son ami, Lombardi estime qu’il est temps qu’un professionnel prenne la relève à East Rutherford.

Est-ce que c’est dans cette direction que cette franchise se dirige ? Plus de changements de régime ? C’est un cycle sans fin.