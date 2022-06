Joe Schmidt rejoint la formation des entraîneurs néo-zélandais tôt après les cas de Covid avant la série irlandaise | Actualités du rugby à XV

Joe Schmidt a été appelé pour aider à préparer les All Blacks pour leur série contre l’Irlande

Joe Schmidt a été appelé pour aider à préparer les All Blacks pour le premier test de samedi contre son ancienne équipe d’Irlande à Eden Park après que Ian Foster et deux de ses entraîneurs adjoints aient été testés positifs pour Covid-19.

Le Néo-Zélandais Schmidt a entraîné les Irlandais pendant six ans à partir de 2013 et son règne comprenait les deux premières victoires de l’Irlande contre les All Blacks.

“Joe viendra pour les entraînements de mardi et jeudi cette semaine, et nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir son aide”, a déclaré Foster. “Nous avons prévu ce genre de perturbation et nous avons des plans de secours et des personnes en attente. Joe était l’une de ces personnes à qui nous pouvions faire appel.

L’entraîneur-chef Ian Foster figurait parmi les cas positifs de Covid-19 au sein de la configuration des entraîneurs néo-zélandais

“J’ai toute confiance dans notre groupe d’entraîneurs et dans nos hauts dirigeants qui interviennent tous dans ce qui est un test énorme pour nous. Tout le monde a dû faire face à ce genre de perturbations au cours des deux dernières années. C’est un réelle opportunité pour le groupe d’entraîneurs et l’équipe de se serrer les coudes.

Foster, John Plumtree et Scott McLeod s’isolent chez eux après des tests Covid positifs, ce qui a également forcé les centres David Havili et Jack Goodhue à quitter le camp d’équipe à Auckland. Leur coéquipier des Canterbury Crusaders, Braydon Ennor, a été appelé dans l’équipe en tant que couverture du milieu de terrain.

L’Irlande a également eu un cas de Covid dans son équipe avec l’arrière extérieur australien Mack Hansen contraint à l’isolement. Niall Scannell a été appelé dans l’équipe de tournée en tant que couverture après que le talonneur Rob Herring et le verrou Iain Henderson aient reçu des coups à l’entraînement et arriveront en Nouvelle-Zélande mardi.

Avant le test d’ouverture de samedi, l’Irlande affrontera les Maori All Blacks à Hamilton mercredien direct sur Sky Sportsdans le premier des deux matches de la tournée, ils joueront en plus de trois internationaux.

L’équipe maorie des All Blacks pour le match a été nommée lundi avec les habitués du test Brad Weber et TJ Perenara partageant à la fois les fonctions de demi de mêlée et le poste de capitaine, ce dernier hors du banc.

1. Ollie Norris, 2. Kurt Eklund, 3. Tyrel Lomax, 4. Josh Dickson, 5. Isaia Walker-Leawere, 6. Cameron Suafoa, 7. Billy Harmon, 8. Cullen Grace, 9. Brad Weber©, 10. Josh Ioane, 11. Connor Garden-Bachop, 12. Rameka Poihipi, 13. Billy Proctor, 14. Shaun Stevenson, 15. Zarn Sullivan Banc : 16. Tyrone Thompson, 17. Tamaiti Williams, 18. Jermaine Ainsley, 19. Maanaki Selby-Rickit, 20. TK Howden, 21. TJ Perenara©, 22. Ruben Love, 23. Bailyn Sullivan

Union internationale de rugby en direct Vivre de

