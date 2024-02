Joe Scarborough s’en prend au lâche politique Lindsey Graham

Joe Scarborough a été impitoyable dans son traitement envers le sénateur Lindsey Graham pour s’être opposé à un projet de loi sur l’aide étrangère et avoir obéi aux ordres de l’ancien président Donald Trump.

L’enjeu est un projet de loi sur l’aide étrangère adopté tôt mardi matin par le Sénat américain après une nuit blanche de négociations qui mènera finalement à l’envoi des 95 millions de dollars d’aide approuvée à la Chambre, où le Président Mike Johnson a déjà signalé qu’il ne le soumettra pas au vote car il ne comprend aucune politique frontalière, qu’il avait auparavant jugée inutile.

Lors des débats de lundi au Sénat, Graham a défendu l’octroi d’une aide à l’Ukraine sous la forme d’un prêt qui devra être remboursé, faisant écho aux déclarations de Trump lors d’un rassemblement politique ce week-end. “Donnez-leur l’argent, et s’ils peuvent le rembourser, ils le rembourseront”, Trump dit Samedi, « mais s’ils vont dans un autre pays, ils nous laissent tomber comme un chien ».

«Républicain de l’Oklahoma James Lankford a élaboré, de manière bipartite, le projet de loi sur la sécurité des frontières le plus strict des 30 dernières années », a ouvert Scarborough. « Certains parlent du projet de loi sur la sécurité des frontières le plus dur jamais réalisé, et ils allaient l’adopter. Et puis Donald Trump leur a dit de ne pas l’adopter. Et ainsi Lindsey Graham est passée de vouloir l’adopter à ne pas vouloir l’adopter.

“Maintenant, Lindsey Graham [is] trahissant complètement son passé, trahissant complètement la mémoire de

John McCain, trahir complètement le peuple ukrainien, trahir complètement le peuple israélien, trahir complètement le peuple de Taiwan », a déclaré Scarborough. “Pourquoi? Pourquoi? Tout cela parce que Donald Trump le lui a dit.»

“Pouvez-vous imaginer être aussi faible?” » ricana l’animateur de Morning Joe. “Je ne peux pas. Je ne peux pas imaginer être un lâche politique au point de trahir tout ce en quoi vous avez toujours cru parce qu’un animateur raté d’une émission de télé-réalité vous l’a dit.

«Et soyons très clairs ici, car Donald Trump a l’air, comme d’habitude, d’un idiot complet, et Lindsey Graham sait mieux que d’accepter l’argument de l’idiot selon lequel donner de l’argent à l’Ukraine, donner de l’argent à Israël, donner de l’argent à Taiwan pour se défendre », a-t-il poursuivi.

«C’est Lindsey Graham et d’autres républicains qui ont toujours dit : vous donnez cet argent pour aider nos alliés parce que. Vous savez, « il vaut mieux les combattre là-bas que les combattre ici », c’est ce que Lindsay disait toujours », se moquant du ton traînant du sud de Graham. “Et je ne vais pas vous donner une leçon d’histoire, mais ce même type d’idiotie circulait dans le monde bien après la Première Guerre mondiale.”

Malgré sa promesse de NE PAS donner de leçon d’histoire aux téléspectateurs, Scarborough a poursuivi cette leçon d’histoire.

