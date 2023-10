L’animateur de MSNBC, Joe Scarborough, a fustigé le président nouvellement élu Mike Johnson (R-La.) pour avoir lié l’aide d’Israël aux réductions du financement de l’IRS, affirmant que cela pourrait encore mettre en danger la vie des Israéliens parce que la mesure ne serait pas adoptée.

“Mike Johnson et Donald Trump ont endetté l’Amérique et maintenant, tout d’un coup, il n’aidera même plus les Juifs à se protéger”, a déclaré Scarborough. sur « Joe du matin » mardi. «C’est tellement dégoûtant. Et pour rendre la chose encore plus grossière, il dit : « Voici ce que nous allons faire : nous protégerons les Juifs si vous protégez les milliardaires. »

Les républicains de la Chambre des représentants ont publié lundi un programme d’aide de 14,3 milliards de dollars pour Israël, qui comprend 14,3 milliards de dollars de réductions du financement de l’IRS – un détail clé que les démocrates ne seront probablement pas d’accord. Les démocrates ont accusé Johnson de jouer à des « jeux politiques » avec le programme d’aide, certains affirmant qu’il pourrait créer un « dangereux précédent ».

La Maison Blanche a également rejeté la proposition, qui, selon elle, « pourrait avoir des implications dévastatrices pour notre sécurité et nos alliances dans les années à venir ».

« Politiser nos intérêts de sécurité nationale est un échec », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

Scarborough a fait valoir que puisque cette législation ne sera pas approuvée par les démocrates, elle mettra encore plus en danger la vie du peuple juif en Israël. Israël a lancé une guerre contre le Hamas après que le groupe militant a mené une attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre. Le Hamas est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis.

« Je n’ai jamais vraiment entendu parler d’un plan plus stupide pour créer un poste de président que celui de mettre la vie des Juifs en danger afin de pouvoir protéger les milliardaires fraudeurs fiscaux », a déclaré Scarborough. « Et il sait – il sait que cela ne passera jamais, parce qu’ils ne laisseront pas les milliardaires continuer à tricher sur leurs impôts. Il le sait. Et pourtant, c’est ce qu’il a dit.

Scarborough a continué à se moquer de Johnson à propos de la législation, affirmant que le président avait suggéré que le Parti républicain « laisserait les démocrates protéger les Juifs, mais vous devez nous laisser, nous, les républicains, protéger les milliardaires qui trichent aux impôts ». L’animateur de MSNBC a ajouté que l’ensemble du projet de loi est « tellement grotesque ».

Le programme d’aide soutenu par le GOP va à l’encontre de la précédente demande de financement supplémentaire de 105 milliards de dollars adressée au Congrès par le président Biden, qui comprenait une aide à Israël, à l’Ukraine, aux opérations de sécurité à la frontière américano-mexicaine et aux alliés dans l’Indo-Pacifique.

Le comité du règlement intérieur devrait examiner la législation du GOP mercredi.