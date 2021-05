Joe Root fait 99 ans pour donner au Yorkshire l’espoir de la victoire à Glamorgan in County Championship | Nouvelles de cricket

Joe Root a tenu les manches du Yorkshire ensemble à Cardiff mais a échoué en moins d’un siècle

Joe Root a superbement frappé lors de la troisième journée du match de championnat LV = Insurance County entre Glamorgan et Yorkshire pour mettre son équipe en mesure de pousser pour la victoire, mais a raté un siècle, battu par Dan Douthwaite pour 99.

Les courses de Root ont donné au Yorkshire une avance en première manche alors que lui et Steven Patterson ont émoussé l’attaque de Glamorgan sur un terrain qui, à part Root, a été un travail acharné pour les batteurs.

Glamorgan avait joué bien avant le partenariat de Root et Patterson, Michael Neser réclamant un transport de cinq guichets lors de ses débuts à domicile.

Lorsque Glamorgan est sorti au bâton pour leur deuxième manche, ils ont perdu trois guichets rapides avant que David Lloyd et Kiran Carlson ne les mènent à 108-3 à la fin, une avance de 27.

Simon Harmer a fait tourner les meilleurs chiffres de sa carrière de 9 à 80 pour confondre Derbyshire comme Essex s’est dirigé vers une deuxième victoire de championnat de comté de la saison.

L’analyse de Harmer off-spinner était la 13e meilleure de tous les temps pour Essex et la deuxième meilleure de tous les temps au Cloudfm County Ground, à Chelmsford.

Les visiteurs ont été invités à suivre après avoir été roulés pour 146, mais ils se sont améliorés une deuxième fois dirigés par Brooke Guest et Billy Godleman.

Guest, qui avait le meilleur score avec un viril 49 dans la déroute Harmer, a empoché son premier cinquante de première classe alors que Derbyshire a terminé la journée sur 97-1, traînant par 169.

Keith Barker a frappé deux points de repère personnels à mettre en place Hampshirevictoire de sept guichets contre Middlesex dans leur jeu affecté par la pluie à Lord’s.

Barker a inscrit un impressionnant 84 – son score le plus élevé pour le comté – pour assurer une avance précieuse de 36 alors qu’ils étiraient leur total de premières manches à 208.

Le joueur de 34 ans a également empoché son 50e guichet de balle rouge aux couleurs du Hampshire alors que l’équipe locale s’effondrait à 101 en 30 passes, Kyle Abbott réclamant un autre cinq pour porter son total de match à 11-85.

Cela a laissé Hampshire poursuivre un objectif modeste de 66 et, bien que la pluie soit intervenue, ils ont juste assez de temps pour rentrer chez eux.

Le quilleur rapide anglais Jofra Archer était absent de la Sussex attaque alors que le jeu commençait avec six heures de retard le troisième jour du match LV = Insurance County Championship Group 3 contre Kent.

Kent a repris le 138-2 – une avance de 27 – au County Ground, avec les batteurs du jour au lendemain Zak Crawley et Jack Leaning invaincus sur 61 et 18 respectivement, et dans les 24 overs joués avant la fermeture, ils étaient passés à 220-3 à prendre une avance de 109, avec Leaning invaincu sur 61.

Les batteurs ont fait de leur mieux pour rattraper le temps perdu avec un départ positif après avoir été frustrés par la pluie persistante et un champ extérieur très humide à l’extrémité sud du terrain.

Mais Kent a été aidé sur son chemin en n’ayant pas à affronter Archer, même si le joueur anglais a pris sa place sur le terrain.

Durham nécessitent 10 guichets le dernier jour contre Worcestershire après des siècles, Will Young et Jack Burnham ont offert aux visiteurs une redoutable poursuite pour les quatrièmes manches.

Young a fourni à la fondation son deuxième siècle de la saison lors de son dernier match pour l’équipe locale tandis que Jack Burnham a augmenté la mise en fin d’après-midi et a décroché son premier cent depuis mai 2016. Ned Eckersley a également fourni un coup vif de 86 sur 57 balles. , dont six six.

Les ouvreurs du Worcestershire ont connu une dernière heure difficile, mais Daryl Mitchell et Jake Libby sont restés invaincus à la clôture après avoir mis 60 points, bien que leur équipe ait besoin de 363 points supplémentaires pour remporter une victoire improbable à Emirates Riverside.

Seuls neuf overs ont été joués le troisième jour du match ruiné par la pluie entre Somerset et Surrey à Taunton. Le jeu a commencé à temps avec Surrey 191-4 et ils ont pu ajouter 15 à leur total avant que la pluie ne commence à tomber. Tableau de bord Surrey vs Somerset

