Joe Root et Dawid Malan signent de nouveaux contrats au Yorkshire, confirme Darren Gough | Nouvelles du cricket

Joe Root a signé un nouveau contrat de deux ans avec le Yorkshire, a confirmé le directeur du cricket Darren Gough

Les frappeurs anglais Joe Root et Dawid Malan ont signé de nouveaux accords avec le Yorkshire dans une nouvelle positive pour le club après la relégation la semaine dernière de la division 1 du championnat du comté.

La défaite du Yorkshire à domicile contre le Gloucestershire lors du dernier tour les a laissés vulnérables à la chute et leur rétrogradation a été confirmée lorsque le Warwickshire – inspiré par une performance à neuf guichets du couturier Liam Norwell – a remporté une remarquable victoire le dernier jour sur le Hampshire.

Ni Root ni Malan n’ont joué dans ce match, l’été de Root étant considéré comme terminé par la BCE – l’ancien capitaine anglais a plutôt joué au golf au championnat Alfred Dunhill Links en Écosse – et Malan est sorti au Pakistan avec l’équipe internationale T20 d’Angleterre.

Le directeur du cricket du Yorkshire, Darren Gough, a révélé sur le site Web d’un club de questions-réponses que Root avait signé un nouveau contrat de deux ans à Headingley avec Malan signant une prolongation de deux ans en plus de l’année qu’il lui restait sur le contrat qu’il avait signé lorsqu’il a rejoint de Middlesex en novembre 2019.

Gough a déclaré: “Il y a beaucoup de raisons d’être excité et les joueurs sont attachés à ce club.”

Le compatriote anglais et batteur du Yorkshire de Root et Malan, Harry Brook, a signé un nouveau contrat de cinq ans au club en juin, au cours d’une saison au cours de laquelle il a marqué 976 points de championnat du comté à 107,40 et a fait ses débuts en test.

Gough a déclaré à l’époque: “Harry est un talent incroyable. Ses performances lui ont valu à juste titre un appel en Angleterre. Il est clair qu’il a un très bel avenir.”

Le Yorkshire – qui a été relégué pour la première fois en 11 saisons – sera dirigé par l’international pakistanais Shan Masood en 2023, le frappeur ayant obtenu le rôle après avoir signé avec le Derbyshire pour un contrat de deux ans.