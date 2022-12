Joe Root donne du lait à son chaton avant le match test de l’Angleterre contre le Pakistan et Internet adore ça

Le terrain plat à Rawalpindi a peut-être rendu l’affrontement entre le Pakistan et l’Angleterre un peu moins excitant pour les fans de Test classiques, mais un clip du skipper anglais Joe Root a fait beaucoup de bruit en ligne. La vidéo, publiée par Barmy Army sur Twitter, montre Root donnant du lait à un chaton dans le stade. On peut voir Root quitter le vestiaire avec un petit bol dans les mains avant de s’approcher de ses coéquipiers, qui jouaient avec le chaton. Le frappeur de 31 ans s’est assis devant le petit chat et a gardé le bol devant lui. Le chaton affamé a rapidement accepté l’offre et a commencé à boire du lait dans le bol. La vue a ravi Root et ses coéquipiers, et les sourires sur leurs visages ont tout dit.

“Joe Root adore les chatons”, lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

La vidéo a recueilli plus de 500 000 vues à ce jour. Les internautes ont été séduits par le gentil geste de Root. “Eh bien, c’est plutôt sain”, a écrit un utilisateur en réaction à la vidéo.

Un autre a commenté : « C’est tellement adorable ».

“Les chats sont intolérants au lactose et ne devraient pas avoir de lait, mais j’apprécie ses efforts”, a lu l’une des réponses.

Les chats sont intolérants au lactose et ne devraient pas avoir de lait mais j’apprécie ses efforts— Sally (@salbre81) 30 novembre 2022

L’Angleterre est en tournée au Pakistan pour une série de tests pour la première fois depuis 2005. Lors du premier test de la série, l’équipe anglaise a établi un nouveau record en marquant 506 points à la fin de la première journée. L’Angleterre a dépassé le meilleur précédent de 494 par l’Australie contre Afrique du Sud en 1910.

Misant sur des siècles de Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope et Harry Brook, l’Angleterre a terminé sa première manche avec un gigantesque 657 points au tableau. Sur les terrains plats de Rawalpindi, les quilleurs hôtes n’ont posé aucune question difficile devant les frappeurs anglais. Chaque quilleur pakistanais a donné un point à un taux d’économie de 5. Zahid Mahmood a scalpé les 4 piquets les plus élevés pour le Pakistan sur ses 33 overs tout en donnant 235 points.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici