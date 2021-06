Joe Root dit que l’Angleterre veut rendre le cricket inclusif et diversifié au milieu de la controverse d’Ollie Robinson | Nouvelles de cricket

2:58



Joe Root insiste sur le fait que l’Angleterre s’est engagée à rendre le jeu plus inclusif, après que la BCE a confirmé qu’elle enquêtait sur un certain nombre de publications historiques sur les réseaux sociaux par des individus dans la configuration anglaise.

Joe Root insiste sur le fait que l’Angleterre s’est engagée à rendre le jeu plus inclusif, après que la BCE a confirmé qu’elle enquêtait sur un certain nombre de publications historiques sur les réseaux sociaux par des individus dans la configuration anglaise.

Le capitaine Joe Root a déclaré que l’Angleterre s’était engagée à rendre le cricket aussi inclusif que possible alors que le sport aborde la controverse Ollie Robinson.

Robinson est actuellement suspendu dans l’attente d’une enquête du Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles sur les tweets racistes et sexistes qu’il a publiés en 2012 et 2013, tandis que l’instance dirigeante est consciente qu’un deuxième joueur non identifié a publié « du matériel offensant historique » sur les réseaux sociaux.

Les révélations ont sapé un « moment d’unité » avant le premier test tiré au sort, lorsque les joueurs anglais portaient des t-shirts anti-discrimination noirs – une pratique que Root insiste sur le fait que son équipe maintiendra tout au long de l’été alors qu’elle s’efforce d’attirer une base de fans diversifiée pour le jeu.

1:27 L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont partagé un « moment d’unité » avant le premier test à Lord’s. L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont partagé un « moment d’unité » avant le premier test à Lord’s.

« J’ai eu de bonnes conversations – en tant qu’équipe, nous avons eu de bonnes conversations honnêtes sur les choses et comme mentionné à la fin du dernier match, nous sommes tous très déterminés à essayer de faire avancer notre jeu et de faire avancer le sport, » Racine a dit Sports aériens.

« Nous avons porté ces maillots au début du dernier match test à ce » moment d’unité « et nous avons décidé d’essayer d’avoir un impact positif dans notre jeu. Nous voulons qu’il soit plus inclusif, nous voulons qu’il soit aussi divers que possible, nous voulons que ce soit un jeu pour tout le monde.

« Nous avons parlé pendant longtemps de la façon dont nous voulons apporter des changements et cette année est une question d’action – il s’agit de mettre cela en place et d’y donner suite, et nous, en tant qu’équipe, sommes très attachés à cela. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait garantir au public de cricket que les opinions exprimées dans les tweets historiques de Robinson ne sont pas actuellement celles détenues dans le vestiaire anglais, Root a déclaré: « Oui, absolument, et je pense que cela sera prouvé dans les actions que nous prendrons à la suite le reste de l’année.

Test de cricket en direct Vivre de

« Ce n’est que le début des choses à bien des égards. Nous nous sommes engagés à apporter des changements positifs dans le sport et juste parce que nous avons dit que nous voulons améliorer le jeu, nous ne disons pas que nous sommes parfaits en ce sens que nous avons jamais fait d’erreurs, mais nous voulons en faire un endroit meilleur.

« J’ai deux jeunes enfants. Je veux qu’ils grandissent dans un environnement et dans un monde où tout le monde est inclus et plus éduqué sur ces questions et c’est quelque chose qu’ils n’ont pas à gérer plus tard. J’ai pense qu’il est vraiment important que nous, en tant qu’équipe, suivons cela. »

Le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire à la Culture Oliver Dowden ont tous deux suggéré que le retrait de Robinson du deuxième test de jeudi était dur, mais la BCE est restée fidèle à sa décision de laisser l’Angleterre avec plusieurs décisions de sélection à Edgbaston.

Root a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise quant à savoir si le polyvalent de Somerset Craig Overton remplacerait à l’identique Robinson, ou si Jack Leach ou son collègue filateur Dom Bess – appelé dans l’équipe mardi – pourraient obtenir le hocher la tête.

Le lanceur rapide Mark Wood devrait être reposé pour le match, ouvrant la voie au retour de son collègue couturier Olly Stone, tandis que le gardien de guichet James Bracey est en mesure de jouer après avoir reçu un coup douloureux au doigt à l’entraînement mardi.

« Les préparatifs se sont relativement bien déroulés », a déclaré Root, qui a hâte de jouer devant des foules qui pourraient atteindre 18 000 personnes chaque jour.

« Je pense que les gars ont utilisé les deux jours aussi bien qu’ils le pouvaient. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, de bonnes conversations sur les domaines dans lesquels nous pouvons être un peu plus forts et les domaines de leur équipe dans lesquels nous pourrions ne pas ont su pour entrer dans la série.

« Je pense que nous nous sommes bien préparés pour ce match. Évidemment, tout est encore à jouer dans la série et très excitant avec 18 000 personnes de retour dans le sol et j’espère que nous pourrons voir un bon match d’essai. »

Regardez la couverture en direct du deuxième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande en direct sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 10h.