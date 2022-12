Joe Root: Aucun regret de capitaine, l’Angleterre est “très bien placée” pour les Ashes et pourquoi le Bazball est difficile à affronter | Nouvelles du cricket

Joe Root parle à Sky Sports d’une année dramatique dans sa carrière de test alors qu’il explique qu’il n’a aucun regret d’avoir démissionné en tant que capitaine, parle de redécouvrir la joie du cricket, un élément clé de ‘Bazball’ négligé, et la confiance de retrouver la célèbre urne dans les Cendres l’été prochain.

Root a démissionné après cinq ans en tant que capitaine en avril après avoir succédé à Sir Alastair Cook. Il a terminé avec le plus de matchs (67) et de victoires (27) en tant que capitaine des tests masculins d’Angleterre. Mais il est parti après que l’Angleterre n’ait remporté qu’un seul de ses 17 matchs de test précédents, dont une défaite 4-0 en série en Australie.

Il a parlé de “l’impact massif” de ces luttes et de l’effet que cela a eu sur sa famille.

Root a déclaré: “Nous n’étions pas performants. Nous ne livrions pas ce que je pensais être capable de faire. Et d’un point de vue personnel, cela a également eu un impact énorme sur moi en dehors du cricket.

“Je ne pouvais pas le laisser dans la voiture ou au sol. Je n’étais pas vraiment présent à la maison et ce n’était pas juste pour ma famille, les personnes dont j’étais le plus proche, et ce n’était pas juste pour moi non plus.

“Si vous ne pouvez même pas être vous-même, alors vous n’êtes pas en mesure de donner ce que ce rôle exige, de diriger de la bonne manière ou de diriger un groupe de joueurs.”

Root ne regrette pas sa décision et dit avoir “tout donné” en tant que capitaine de l’équipe nationale.

“Pour un certain nombre de raisons, c’était la bonne chose à faire – prendre du recul. Il faut que quelqu’un lui jette absolument tout.

“Dès que j’ai pris cette décision, il était clair que c’était la bonne, et je n’ai pas regardé en arrière. J’ai tout donné à ce rôle et j’ai tout jeté dessus. Je suis vraiment fier de la façon dont j’ai procédé ce.”

Revivez la réinitialisation épique de la boule rouge de l'Angleterre l'été dernier sous la direction du nouveau capitaine Stokes et du nouvel entraîneur-chef McCullum alors que la paire a mené l'équipe à six victoires sur sept



“La chose qui est négligée avec Bazball”

Root mentionne à quel point il est “rafraîchissant” de jouer sous la direction du capitaine Ben Stokes et de l’entraîneur-chef Brendon McCullum, qui ont développé une approche offensive unique pour tester le cricket. La paire a remporté six de ses sept matchs de test à domicile et a poursuivi l’été réussi en complétant une série historique de blanchiment au Pakistan cette semaine.

Interrogé sur “Bazball”, Root a ri. Le nom a été largement utilisé en Angleterre par les fans – et s’inspire de la philosophie de victoire à tout prix de McCullum, avec une partie du nom (Baz) dérivé du surnom de McCullum en tant que joueur.

Root a déclaré: “C’est intéressant! Peu importe comment vous l’appelez, cela a été très amusant de jouer, et je pense qu’il doit être assez difficile de jouer contre – sachant quel score établir.

Sous la direction de Ben Stokes et de l'entraîneur-chef Brendon McCullum, l'Angleterre a prospéré





“C’était comme si nous pouvions marquer six, sept points et plus à certaines occasions, et quand c’est le cas, vous avez l’impression que tout est possible. Vous pouvez chasser n’importe quoi et même dans un match qui pourrait finir par être un match nul, quand vous pouvez marquer plus de 200 dans une session, il ne semble plus que ce soit vraiment une option de résultat.

“Je pense que Brendon a une approche très agressive de la façon de jouer au jeu, je pense que Ben est encore plus agressif ! C’est excitant.

“Je pense qu’une chose qui est négligée, c’est qu’il y a eu des moments où nous avons reconnu un jeu important et avons dû absorber une certaine pression, et même s’ils ne sont que pour quatre, cinq, six overs, ils sont vraiment importants cinq, six overs où auparavant vous pouviez perdre deux guichets et le jeu est lancé massivement en faveur de l’opposition.

“Tout le monde verra le nombre de limites que nous avons marqué, ou à quelle vitesse nous avons continué et pris l’option positive plus fréquemment, mais je pense tout aussi important qu’il y a eu un cas de la façon dont nous avons reconnu ces moments, nous Je l’ai absorbé et j’ai compté quand nous en avions besoin.”

Nasser Hussain de Sky Sports Cricket revient sur la victoire de l'Angleterre dans la série au Pakistan alors qu'ils ont couronné un revirement époustouflant en 2022 avec un balayage 3-0



“Il est si important d’apprécier ce que vous faites”

Root a également expliqué la différence dans l’approche de l’équipe au cricket et comment se souvenir de leur amour et de leur plaisir du jeu a amélioré les performances.

“Chaque fois que vous avez 10, 12 ans ou même moins, vous jouez dans le jardin – c’est le sentiment que vous ressentez – ce plaisir brut de frapper la balle, de jouer au bowling rapidement ou de la faire tourner sur des kilomètres. C’est quelque chose que vous ne devriez jamais vraiment perdre en tant que joueur”, a déclaré l’ancien capitaine anglais.

“C’est facile d’oublier, dans le battage médiatique des environnements sous pression et des exigences de performances et de victoires constantes. Mais il est si important que vous aimiez ce que vous faites, et vous êtes plus susceptible de tirer le meilleur parti de vous-mêmes et c’est quelque chose auquel nous avons prêté beaucoup d’attention cet été.”

Michael Atherton dit que "l'incroyable transformation" de l'Angleterre dans le test de cricket est due au fait d'affronter les caractéristiques agressives et désintéressées du capitaine Stokes



La carrière de Root en tant que capitaine de test a pris un bon départ en 2017 alors qu’il a marqué 190 lors de ses débuts en tant que capitaine lors du premier test contre l’Afrique du Sud à Lord’s. Plus tard en 2018 est venu l’un des grands moments forts en tant que leader lorsqu’ils ont remporté une série à domicile 4-1 contre l’Inde. Un autre temps fort a été une victoire 3-1 en Afrique du Sud en 2020.

Mais deux défaites 4-0 de la série Ashes en Australie figuraient parmi les plus bas sous la direction de Root. En tant que capitaine, il n’a pas remporté les Cendres car la série à domicile en 2019 a été tirée au sort.

L’une de ses meilleures réalisations est survenue en 2021 lorsqu’il a marqué 1708 points en 15 matchs, dont six siècles au cours de l’année civile, puisqu’il a été nommé joueur de cricket test masculin de l’année de l’ICC.

Réfléchissant à cette période, il a déclaré: “Je pense que l’été dernier a probablement été l’une des périodes les plus agréables de ma carrière du point de vue du jeu, pour jouer dans cette équipe, probablement à cause de la façon dont les deux dernières années se sont déroulées. , le contraste – et juste pour pouvoir maintenant aller se détendre et offrir des compétences en leadership d’une manière légèrement différente.”

L'entraîneur-chef de l'Angleterre McCullum a décrit le capitaine Ben Stokes comme un "non-conformiste" et un "génie" après le balayage historique de la série 3-0 au Pakistan



“Tout s’accélère autour d’une série Ashes”

Le premier Ashes Test l’été prochain débutera le 16 juin à Edgbaston, l’Angleterre espérant retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015. Et l’ancien skipper comprend à quel point un été Ashes est “spécial” pour les fans anglais.

“Tout s’accélère”, a-t-il déclaré. “L’intérêt pour le test de cricket dans ce pays monte d’un cran. Commencer également à Edgbaston – il y a une atmosphère incroyable créée sur ce terrain, donc ce sera un été très spécial de cricket, et de test de cricket en particulier, avec lui être un été de cendres.”

La série passera ensuite à Lord’s (28 juin-2 juillet) et à Headingley (6-10 juillet), théâtre des exploits de Stokes en 2019, avant de se terminer à Emirates Old Trafford (19-23 juillet) et au Kia Oval (27 juillet -31).

Le capitaine anglais Stokes digère le balayage historique 3-0 au Pakistan et salue l'attitude sans peur de son équipe, le spinner adolescent Rehan Ahmed et l'entraîneur-chef McCullum



Dans la perspective de l’été prochain, Root a déclaré: “C’est une excellente opportunité pour nous et la façon dont nous avons joué notre cricket sous Ben l’été dernier, c’est un endroit très excitant avec une grande série comme celle-ci à venir.

“Dans nos propres conditions, être capable de livrer comme ça nous place dans un très bon espace, alors j’espère que nous pourrons suivre et continuer à apprendre, à nous développer et à devenir de plus en plus confiants dans ce genre de situations et à jouer de cette manière.”

“Nous nous sommes prouvés que nous pouvions le faire contre deux des meilleures équipes du monde dans nos propres conditions, donc ce sera formidable d’affronter l’Australie et de faire un pas de plus.”