Joe Root atteint le 35e test cent et bat le record de Sunil Gavaskar | Actualités sur le cricket

Joe Root et Sunil Gavaskar. (Getty Images)

NEW DELHI : Ancien Angleterre Le capitaine Joe Root a battu le record de 34 centaines de tests de la légende des frappeurs indiens Sunil Gavaskar lors de la troisième journée du premier match test contre le Pakistan à Multan mercredi.

Root a franchi le cap lors de la deuxième séance de la journée avec un simple contre Abrar Ahmed. Root avait battu le record d’Alastair Cook de 12 472 courses lors de la première séance de la journée.

Connu pour sa technique contre le bowling rapide, en particulier contre la redoutable attaque de rythme des Antilles dans les années 1970 et 1980, Gavaskar a été le premier batteur à marquer 10 000 courses de test et 34 siècles de test et a été considéré comme l’un des plus grands ouvreurs de l’histoire du cricket. .

Le record de Gavaskar de 34 siècles de test a duré près de deux décennies jusqu’à ce que Sachin Tendulkar le dépasse.

Le 34e et dernier siècle de test de Gavaskar – un score de 176 – a eu lieu lors du premier test contre le Sri Lanka à Kanpur en décembre 1986.

Root a été excellent contre les effets et le rythme, adaptable dans toutes les conditions et un buteur prolifique dans le cricket moderne et a également fait partie des « Fab Four » (aux côtés de Virat Kohli, Kane Williamson et Steve Smith) et de tous les temps en Angleterre. meilleur buteur de tests.

En marquant son 35e Test cent, Root a également surpassé Mahela Jayawardene, Brian Lara et Younis Khan, qui avaient tous marqué 34 Test cent.