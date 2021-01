Les guerriers de la justice sociale et leur religion de wokedom ne sont devenus plus forts qu’en 2020, et cela pourrait empirer encore en 2021 grâce à des journalistes qui se félicitent d’eux-mêmes, un Hollywood effrayé et des objectifs changeants.

Si vous pensez que Joe Biden entrant à la Maison Blanche et qu’un vaccin Covid-19 ramènera le monde à un vague sentiment de normalité en 2021, vous n’avez pas fait attention.

Les divisions culturelles n’ont fait que se creuser en 2020, en partie alimentées par une élection présidentielle houleuse et contestée et la signalisation de la vertu découlant de Covid-19 des deux côtés de l’allée politique. Pendant ce temps, wokedom s’est tranquillement développé, faisant de nouvelles victimes cette année et promettant davantage de batailles culturelles et de changements à venir en 2021.

Voici quelques prédictions sur ce à quoi pourraient ressembler exactement certains d’entre eux …

5. Les discussions entre HSH et les groupes de discussion se transforment en vétérinaires «de guerre» qui se souviennent d’avoir survécu aux «années Trump».

Si vous voulez voir ce que seront les médias grand public dans un monde d’après-Trump, ne cherchez pas plus loin que les «sources fiables» de CNN.

Lors de l’émission de dimanche dernier, l’animateur Brian Stelter a invité six «CNNers», y compris les critiques constants de Trump Jake Tapper, Jim Acosta et Daniel Dale, sur son émission pour se remémorer ce que c’était que de survivre au «Années Trump.» En écoutant les « journos » parler de leur bataille pour appeler les «Mensonges» du président et d’autres responsables de la Maison Blanche, la conversation a eu l’impression que les anciens combattants se rassemblaient pour discuter ensemble de leur temps dans les tranchées, se battant pour leur drapeau.

«Donald Trump, en raison de ses perturbations et de la façon dont il a perturbé le comportement des présidents et des personnalités publiques, et ses actions aussi, ont changé la façon dont les médias d’information dans leur ensemble se comportent», déclare CNN. @jaketapper. pic.twitter.com/JoZTswnUQY – Sources fiables (@ReliableSources) 27 décembre 2020

Ces âmes « courageuses » se tapotant dans le dos pendant près d’une heure, c’est exactement ce que seront les médias grand public / discussions de groupe en 2021: des journalistes rappelant au monde leur victoire sur Trump et la vertu signalant pratiquement à la base la plus extrême de gauche, pratiquement suppliant d’être remercié pour leur service.

Avez-vous déjà montré votre appréciation pour votre avocat libéral local, ahem, journaliste?

La pire chose à laquelle aucune de ces personnes a été confrontée au cours des quatre dernières années était une commande Starbucks retardée, mais voici Brian Stelter et sa séance de thérapie de groupe. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 27 décembre 2020

4. «Family Guy» mangé par sa propre base libérale, des conservateurs de plate-forme comme James Woods et Rush Limbaugh.

‘Family Guy’ de Fox a réussi à suivre une ligne impressionnante depuis près de deux décennies maintenant. La série a poussé un humour irrévérencieux et politiquement incorrect sans jamais recevoir la chaleur et les chants de « honte » qui viennent de la foule réveillée chaque fois qu’une série animée comme « South Park » décide de se moquer du monde entier, libéraux inclus.

«Family Guy» a réussi à le faire en gagnant constamment sa bonne foi libérale en s’assurant que les conservateurs sont toujours sur leur liste de cibles sûres. Malgré cela, cependant, le dessin animé a un sombre et sombre secret, qui pourrait être utilisé comme arme contre lui si jamais il franchissait la ligne dans un monde de plus en plus déclenché: ils ont donné une plate-forme aux vieux conservateurs méchants.

Le partisan de Trump, James Woods, est apparu dans plusieurs épisodes de la série et est un aliment de base parmi les fans (bien qu’il soit MIA depuis quelques années maintenant), et Rush Limbaugh a dû se vendre à une jeune génération dans un épisode qui était presque une publicité pour son émission de radio (il est également apparu dans l’une des célèbres parodies «Star Wars» de l’émission).

Dans une culture où les normes de mots et de comportement deviennent de plus en plus extrêmes, «Family Guy» va avoir une période de plus en plus difficile. Un épisode récent a même gagné les éloges des conservateurs pour se moquer de l’ampleur du politiquement correct, le patriarche Peter Griffin essayant de créer une crèche intégrant le genre.

Alors que le segment a repoussé l’idéologie transgenre extrême, il a fini avec Griffin se critiquant pour être « blanc, » sauvant donc à nouveau le spectacle des fourches des libéraux. Mais combien de temps peuvent-ils réussir ce tour de passe-passe?

De nos jours, même parler à une personne jugée « haineuse » pour ses points de vue conservateurs peut gagner une vague de répulsion (voir: Alex Jones sur le podcast de Joe Rogan), alors combien de temps avant que « Family Guy » ne raconte la mauvaise blague et que son passé ne revienne. le hanter?

2020 a vu des épisodes d’émissions de télévision comme « It’s Always Sunny in Philadelphia » et « The Office » censurés après avoir été jugés trop controversés pour le climat actuel. Ajoutez à cela des avertissements déclencheurs sur des comédies classiques comme « Blazing Saddles » et la vague culturelle de Black Lives Matter avalant des émissions comme « COPs » et « Live PD », et le ciblage d’une série de longue date comme « Family Guy » semble le seule étape logique pour nourrir les loups réveillés de plus en plus affamés.

3. Casting bouleversant la foule réveillée? Aucun problème! Tout le monde se joue.

Les films ont été essentiellement annulés en 2020, la plupart des cinémas fermant leurs portes, et bon nombre des plus grandes sorties de l’année ont été déversées sur des services de streaming ou poussées vers un avenir incertain. Cependant, une tendance qui a pris feu en 2020, et semble ne faire que se renforcer, est dans le domaine du casting.

Halle Berry s’est esquivée lors d’un concert jouant un personnage transgenre après une « erreur de sexe » lors d’une interview, et Shia Labeouf continue d’être accusée de « brownface » pour un rôle dans « The Tax Collector » où il joue un gangster blanc basé sur plusieurs personnes réelles. . Cependant, ne laissez pas les faits gêner un bon récit.

La dernière controverse de casting vient de la série « The Stand », qui a embauché un acteur non sourd pour jouer un personnage sourd-muet. Des initiés hollywoodiens et des militants sourds ont encouragé le boycott de l’émission sur la décision de casting (la chose muette n’est apparemment pas pertinente), et CBS a répondu en rencontrant des militants.

Cette réunion et d’autres réponses de révérence aux foules réveillées qui ne peuvent pas comprendre l’idée d’agir ne font que donner du pouvoir à la foule réveillée, et elles recevront plus que du sang en 2021.

Alors que la seule façon de vraiment plaire à cette foule serait d’agir pour être simplement à la retraite et que les gens ne jouent qu’eux-mêmes, il est plus probable que des consultants ou des comités consultatifs de guerriers de la justice sociale avec des diplômes qui coûtent six chiffres soient admis dans le casting et pré- processus de production de projets cinématographiques et télévisuels et obligent les acteurs jouant certains rôles à être capables de ranger un certain nombre de boîtes « victimes » de cette manière, ils peuvent prouver qu’eux aussi, comme tout bon libéral, appartiennent à suffisamment de classes de victimes pour pouvoir le faire leur travail sans parti pris.

2. Joe Rogan quitte Spotify, brûle tout dans son sillage.

Joe Rogan est resté relativement imperturbable par les protestations internes bien documentées chez Spotify au sujet d’un contrat de 100 millions de dollars que le comédien et podcasteur a signé plus tôt cette année.

L’indignation vient de tous les endroits habituels: il est blanc, il est hétéro, il n’adhère pas aveuglément à tous les récits transgenres, et il a des conservateurs comme Ben Shapiro et Alex Jones dans son programme.

Rogan a déclaré que la pression exercée par les employés sur l’entreprise n’avait pas affecté le contenu de son podcast, bien que certains fans aient remis en question certains épisodes, y compris ceux avec Jones, étant retardés dans leur passage à Spotify.

Rogan déménage officiellement exclusivement sur Spotify le 1er janvier, et ce sera le véritable test de sa volonté de rester avec le géant du streaming. Une fois qu’il est exclusivement organisé dans un seul endroit, cela peut donner aux militants de l’entreprise plus de pouvoir pour protester ou repousser un épisode contenant, par exemple, Alex Jones ou l’un des nombreux partisans de Trump, qui auront sûrement du mal à être mis en place à l’avenir.

Rogan avait un podcast réussi bien avant l’arrivée de Spotify et il a clairement indiqué qu’il refusait de changer son contenu pour qui que ce soit. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se rende compte que quelqu’un étiqueté « de droite » comme lui ne peut survivre dans le courant dominant qu’en étant sur la défensive, et quiconque écoute Rogan sait qu’il n’est pas fan de se défendre.

La vérité est que Rogan peut aller en solo et créer lui-même une plate-forme de podcasting pour correspondre à celle de Spotify. Leurs autres tentatives de podcasts coûteux incluent un de Michelle Obama et un autre du prince Harry Meghan Markle. Pensez-vous que cela suffira à maintenir leur expérience de podcasting en vie si Rogan décide de quitter le navire?

Compte tenu de la quantité de folie et de pot qui s’est répandue lorsque Rogan invite son invité et ami le plus controversé Alex Jones, peut-être qu’un spectacle politique de style « Cheech & Chong » est en ordre du duo en 2021.

1. Joe Biden remporte un Oscar.

Nommez cinq performances 2020 qui méritent sans aucun doute une nomination pour la meilleure performance. Aller de l’avant.

La vérité est que la personne moyenne n’a probablement pas consommé beaucoup de nouveaux films en 2020, en partie grâce à la fermeture des cinémas, ainsi que du fait que les célébrités ont passé la majorité de leur temps à louer les performances des politiciens libéraux, plutôt que leurs pairs artistiques.

Vous pensez que Biden remporter un Oscar est tiré par les cheveux? Pouvez-vous penser à quelqu’un qui serait à la cérémonie et qui s’y opposerait?

De plus, un autre politicien a remporté un prix majeur du divertissement cette année: Andrew Cuomo. Le sien « Créatif » sortie était apparemment ses conférences de presse que les Emmy Awards ont trouvé « calmant » pendant la pandémie. Oubliez les controverses sur les maisons de retraite médicalisées, le harcèlement sexuel et les verrouillages détruisant des entreprises et buvez simplement la merveille de cette phrase: Andrew Cuomo, gouverneur de New York, a remporté un Emmy Award en 2020.

Biden recevant de l’or par ses adorateurs d’Hollywood ne semble pas si fou maintenant, n’est-ce pas? Peut-être commenceront-ils avec un Golden Globe et travailleront-ils au nom de l’équité.

