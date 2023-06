Joe Rogan veut qu’un scientifique « débatte » d’un négationniste du vaccin. Le rejeter était la bonne chose à faire.

La semaine dernière, Joe Rogan a diffusé une conversation sur son podcast avec le propagateur de longue date de la désinformation sur les vaccins et l’actuel challenger principal non négligeable de Joe Biden, Robert F. Kennedy Jr. Selon un article de Vice, l’épisode de trois heures était « une orgie de vaccins non contrôlés ». désinformation, certains complotistes sur la technologie 5G et le wifi, et, bien sûr, Rogan louant une fois de plus l’ivermectine, un faux traitement COVID inefficace.

Sur Twitter, Peter Hotez, spécialiste des vaccins au Baylor College of Medicine, critiqué la conversation. En réponse, Rogan invité Hotez pour débattre des vaccins avec Kennedy dans son émission. Hotez diminué, offrant à la place à Rogan une conversation en tête-à-tête. Rogan a insisté sur un débat, et Elon Musk sauté dans ses réponses avec un coup à Hotez, ce qui implique que Hotez avait peur du débat, peur de se tromper. Dimanche, deux personnes, manifestement incitées à l’action par le kerfuffle en ligne, ont harcelé Hotez à son domicile de Houston.

Pourtant, Hotez a refusé de débattre de RFK. Bien.

« Hotez a fait le bon choix », ont écrit mardi l’épidémiologiste Katelyn Jetelina et la médecin Kristen Panthagani dans un numéro du bulletin d’information de Jetelina.

Il est tentant de s’engager dans des débats avec des personnes qui ne sont pas d’accord sur des questions de fait, a déclaré Jetelina – mais quels résultats peuvent ressembler davantage à un match UFC qu’à un forum d’apprentissage, et peuvent en fait aboutir à des perspectives polarisées plus enracinées.

Voici pourquoi les débats sont en fait un mauvais forum pour discuter de questions scientifiques controversées – et ce qui fonctionne mieux.

Pourquoi les débats sont mauvais pour la communication scientifique

Les débats sont un forum moins qu’idéal pour avoir des conversations sur des questions litigieuses, en particulier lorsqu’il s’agit de questions dont la compréhension est obscurcie par la désinformation.

Il y a plusieurs raisons à cela. Pour commencer, un débat sur une question scientifique implique qu’il existe un désaccord scientifique sur cette question, a déclaré Rupali Limaye, spécialiste des sciences sociales à l’école de santé publique de l’Université Johns Hopkins qui étudie la communication vaccinale. Vous « donnez aux individus une plate-forme pour vraiment promouvoir quelque chose qui va à l’encontre du consensus scientifique », a-t-elle déclaré.

Cela crée un sentiment de fausse équivalence, a déclaré Limaye. Dans ce cas, cela suggère qu’il y a autant de bonnes données scientifiques pour soutenir l’évitement des vaccins que pour se faire vacciner – alors qu’en fait, les preuves scientifiques soutiennent massivement la sécurité et l’efficacité de la vaccination.

Mais une autre raison importante pour laquelle les débats échouent dans la communication scientifique est qu’ils sont généralement menés avec un public, qu’il soit en direct dans un studio, qu’il écoute avec des écouteurs ou qu’il suive Twitter.

Cela a plusieurs conséquences, dont l’une est de dissuader les participants de changer d’avis. L’aspect performatif d’un débat signifie que ses participants sont récompensés pour ce qui préserve le mieux leur image publique. Pour les personnes dont l’identité publique est fortement liée à des croyances spécifiques, cela signifie tenir bon – ne pas apprendre quelque chose de nouveau, ce qu’elles peuvent voir comme signalant à leur public que leur identité est sur un terrain fragile.

Simultanément, la promesse d’une audience incite les participants au débat à faire tout ce qu’il faut pour attirer et fidéliser une audience encore plus large. « Vous voulez du drame, vous voulez quelque chose sur lequel les gens vont cliquer et dire » Oh, mon dieu « », a déclaré Limaye. Le processus intérieur d’apprentissage n’est pas la chose la plus susceptible de susciter cette réponse ; les faits saillants du débat sont beaucoup plus susceptibles d’inclure des répliques vives que des murmures réfléchis. Un participant qui marque des points sur l’autre gars est le plus susceptible de gagner des followers et de la renommée.

Ce n’est pas seulement la science des vaccins : de nombreux domaines scientifiques ne bénéficient vraiment pas du « débat ». Il y a eu beaucoup de débats diffusés sur la science du climat, par exemple, mais selon le climatologue Gavin Schmidt, ils ont à peine bougé l’aiguille sur le déni climatique. Schmidt a écrit sur Twitter que « même si bien [the debate] allé, il n’y a jamais eu de relâchement ou de changement dans les tactiques ou les messages des adversaires.

Hotez a semblé proposer une conversation avec Rogan comme alternative à un débat avec RFK. Jetelina pensait que c’était une bonne alternative. « Une approche plus éducative, des questions et des réponses », a-t-elle déclaré, « peut être utile pour un large public comme celui-là. » Avec un Q&A, l’accent est davantage mis sur l’apprentissage et moins sur la victoire.

Qu’est-ce qui fait un engagement productif ?

Il est logique pour un scientifique comme Hotez de ne pas s’engager dans un débat public sur le podcast de Joe Rogan. Mais qu’est-ce qu’un bon modèle pour une conversation ? Nous entrons tous en contact avec des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, et ces désaccords ne sont pas souvent transformés en sport de spectateur. Pourrions-nous avoir une chance d’engager une conversation productive sur des sujets litigieux ?

Évaluer OMS avec qui vous communiquez, quand et où vous communiquez, et quoi et comment vous communiquez peut fournir des garde-fous qui rendent les interactions autour de ces sujets plus susceptibles d’être productives.

A qui parles-tu?

Comprendre la motivation d’une personne à s’engager est essentiel pour déterminer si vous pouvez avoir une conversation productive tous les deux. « Le but est-il la gloire et l’argent », a déclaré Jetelina, « ou le but est-il vraiment d’aller au fond de ce sur quoi nous sommes d’accord et sur quoi nous ne sommes pas d’accord, et de comprendre cela? »

S’engager avec des personnes qui s’approchent de vous et de votre conversation de bonne foi – c’est-à-dire avec une réelle curiosité – rend une interaction productive plus probable.

Limaye prévient que le fait d’avoir des questions ou des hésitations sur un sujet complexe ne signale pas automatiquement la mauvaise foi. Les raisons pour lesquelles les gens ont retardé la vaccination contre le Covid-19 variaient largement : lors des conversations de Limaye à l’époque de la pandémie avec environ 3 000 personnes qui hésitaient à prendre les vaccins contre le Covid-19, elle suppose qu’environ 90 % l’approchaient avec de véritables bonnes intentions.

« Ils étaient juste comme, ‘Oh, j’ai entendu dire que je ne peux pas le prendre parce que j’ai cette comorbidité' » ou parce qu’ils avaient entendu dire qu’il y avait du formaldéhyde dans le vaccin. « Ils n’étaient pas là pour m’appâter », a déclaré Limaye. (Et ces préoccupations sont facilement résolues : les réactions allergiques sévères aux vaccins et certains syndromes inflammatoires post-vaccinaux sont les seules contre-indications aux vaccins Covid-19, et la quantité minuscule de formaldéhyde qui se produit dans les vaccins est plus petite que ce qui se produit naturellement dans le corps humain. )

Il n’est pas toujours facile d’identifier les personnes motivées par des objectifs moins nobles. Cependant, si quelqu’un semble plus motivé par le désir de créer un spectacle public – si, peut-être, il refuse une conversation en tête-à-tête – ou s’il ne semble pas intéressé à apprendre quelque chose de nouveau sur un sujet, cela peut indiquer qu’un l’interaction avec cette personne va être improductive.

Vous êtes autorisé à refuser d’interagir avec des personnes que vous jugez être des acteurs de mauvaise foi. Si vous le faites, il est idéal d’être civil – bien que cela puisse être très difficile, a déclaré Jetelina – et de laisser l’invitation ouverte pour une conversation plus productive à l’avenir.

Quand et où parlez-vous ?

Trouver le bon lieu pour une conversation, que ce soit en ligne ou dans le monde réel, peut faire une grande différence dans la détermination de sa direction.

Premièrement, il y a la décision d’avoir une conversation en public ou en privé. Parce que les conversations publiques impliquent un public, il y a toujours la menace que l’autre personne joue avec le public – et joue pour gagner. Les conversations privées sont moins susceptibles de se transformer en cirque (bien que l’inconvénient soit que vous touchez moins de personnes).

Il y a aussi la question de savoir s’il faut interagir en ligne – que ce soit dans le texte, l’audio ou la vidéo – ou en personne. Mais ce choix s’accompagne de variables difficiles à ajuster. Les gens parlent et interprètent le discours de l’autre différemment dans ces mondes (c’est-à-dire que vous n’avez pas le ton de la voix ou le langage corporel pour savoir à quel point quelqu’un est agressif). Chaque paire de personnes dans une conversation en ligne apporte ses propres défis de communication.

En cas de doute sur les objectifs de quelqu’un ou sur la façon dont vous pouvez vous interpréter, déplacer la conversation de la sphère publique vers un espace privé – potentiellement même vers le monde réel – peut aider. Refuser l’une de ces modifications pourrait, encore une fois, signaler un engagement de mauvaise foi.

Il y a aussi la question du timing : l’approche idéale de la communication scientifique devance les préoccupations du public, a déclaré Jetelina. Elle a écrit que ce type de méthode proactive nécessite d’anticiper et de prévenir les vides d’information en fournissant des réponses rapides et digestes aux questions avant qu’elles ne surviennent. Par exemple, suggère-t-elle, les autorités de santé publique pourraient publier de nombreux messages en ce moment en prévision de la désinformation sur le vaccin contre le VRS susceptible d’apparaître cet automne.

Que communiquez-vous et comment communiquez-vous ?

Déterminer quoi dire et comment le dire lorsque les enjeux semblent élevés peut sembler écrasant, mais ce n’est pas obligatoire. La chose la plus critique ici, dit Jetelina, est d’écouter les préoccupations de la personne à qui vous parlez.

Demander quelles sont les préoccupations et les questions d’une personne, et les écouter patiemment, vous permet de vous concentrer sur les informations qu’elle pourrait avoir de manière erronée et sur ce qu’elle pourrait avoir de juste. « Lorsque vous êtes en mesure de l’identifier et que vous êtes en mesure de trouver ce noyau de vérité, c’est à ce moment-là que vous pouvez commencer à le décomposer et à les faire participer à cette découverte scientifique », a déclaré Jetelina.

Cela s’applique à d’autres sujets où la désinformation joue un rôle important dans la formation des opinions. La recherche sur la lutte contre les préjugés anti-trans a montré que l’écoute sans jugement, le suivi des préoccupations et le fait de demander aux gens de réfléchir à leurs expériences vécues peuvent en fait aider à changer les points de vue.

Lorsqu’elle partage des faits avec des personnes dans ces scénarios, Jetelina dit qu’elle n’essaie pas de les convaincre de prendre une action ou une autre. « Je suis d’accord pour que quiconque prenne la décision qu’il souhaite au niveau individuel, tant qu’il dispose de la science factuelle qui lui est présentée », plutôt que de fonder ses décisions sur des mythes et de la désinformation, a-t-elle déclaré.

Elle partage généralement les faits sous la forme d’un «sandwich de vérité»: en présentant d’abord la vérité fondée sur des preuves, puis la désinformation qu’elle corrige, et en terminant en répétant la vérité.

Une partie du travail vers un avenir meilleur consiste à avoir des conversations avec des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord qui sont suffisamment authentiques pour nous permettre de trouver des choses en commun, a déclaré Jetelina. C’est un travail difficile, mais c’est mieux que l’alternative.

Des débats comme celui envisagé par Rogan « n’aident tout simplement pas les gens à découvrir ce qui est vrai », a déclaré Jetelina, « et il est également difficile pour les scientifiques de regarder et d’y participer ».