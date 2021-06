La superstar du podcast et commentateur du MMA, Joe Rogan, a enlevé ses gants tout en dénonçant le présentateur de CNN, Brian Stelter, se moquant du spécialiste de la télévision pour son auditoire en baisse et son manque de personnalité.

Tout en plaisantant avec le commentateur progressiste Kyle Kulinski, Rogan a rappelé une table ronde sur les « sources fiables » de Stelter en janvier, au cours de laquelle les participants ont déploré le fait que les créateurs de contenu YouTube accumulaient plus de vues que les programmes d’information traditionnels du réseau.

« Ils le décrivaient comme s’ils avaient droit aux téléspectateurs », dit Rogan, se rappelant l’échange. « Ils disaient : ‘Il y a des gens sur YouTube en ce moment qui obtiennent plus de vues que cette émission.’ C’est parce que le marché a parlé et que votre émission est terrible. L’émission de Brian Stelter ne cesse de glisser et de glisser et de glisser dans les cotes d’écoute.

Il a ajouté que le collègue de Stelter, Don Lemon, faisait preuve d’un manque similaire de conscience de soi.

« Tout le monde sait qu’ils ne sont pas réels. Ce ne sont pas de vrais humains », Rogan a plaisanté, faisant référence à la paire d’hôtes CNN.





Aussi sur rt.com

« Ai-je été un mauvais garçon ? » Stelter de CNN s’est moqué sans ambages d’une interview avec Psaki demandant quelle presse se trompe dans la couverture de Biden







Kulinski a approuvé l’opinion de Rogan et a accusé Stelter d’avoir appelé à « censure pure et simple » pour déformer les gens qu’il « n’aime pas » sous prétexte de contrer la désinformation.

Rogan était juste en train de s’échauffer, cependant. Il a ensuite séparé l’interview très critiquée de Stelter avec Jen Psaki, dans laquelle il a imploré l’attaché de presse de la Maison Blanche d’expliquer ce que les médias « se trompe » tout en couvrant l’administration du président Joe Biden.

« Hé putain de merde, tu es censé être journaliste » dit Rogan, commentant la série de questions flagorneuses de Stelter. Il a poursuivi en alléguant que Stelter et ses cohortes de CNN sont « évidemment, on leur dit une certaine quantité de ce qu’il faut faire. » La tête parlante de la télévision devrait essayer de démarrer un podcast, en lui demandant de « s’appuyer sur sa propre personnalité et être lui-même », suggéra Rogan.





Aussi sur rt.com

« Malheureuse erreur humaine »: CNN plaide en faveur d’une chambre d’écho de source anonyme malgré un flux constant de fausses nouvelles







Comme de nombreuses émissions d’information sur le câble, les « sources fiables » de Stelter ont subi une baisse d’audience après le départ de Donald Trump. Ses notes ont baissé de 57% dans l’ensemble depuis janvier, selon le Daily Mail, citant des données de Nielson, l’un des principaux services de mesure du marché.

Il est possible que Rogan se soit lancé sur Stelter en représailles aux commentaires antérieurs de CNN à propos de la sensation de podcast. Dans un segment de mai, Stelter a accusé Rogan d’avoir utilisé la controverse sur « culture éveillée » comme un stratagème cynique pour augmenter le nombre de téléspectateurs.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!