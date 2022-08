Joe Rogan révèle la “leçon” de la pandémie — RT World News

Le meilleur podcasteur de Spotify a conseillé aux Américains de “voter républicain” lors des prochaines élections de mi-mandat

Les Américains qui ont perdu des emplois, de l’argent et des entreprises lors des fermetures de Covid-19 devraient voter républicain lors des prochaines élections de mi-mandat, a déclaré le meilleur animateur de podcast de Spotify, Joe Rogan, à son invité, le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers lors de son émission de samedi.

Rogan a estimé que maintenant que la pandémie était terminée – sinon officiellement, du moins implicitement dans le retrait des autorités sanitaires des mandats et des tests constants qui ont caractérisé les deux dernières années – «les gens vont reconnaître que de graves erreurs ont été commises et ne pas les répéter.”

“C’est le mieux que vous puissiez en tirer. Mais en ce qui concerne l’indemnisation de toutes ces personnes qui ont été forcées de fermer leurs entreprises et de garder leurs portes fermées et ont perdu tout ce qu’elles avaient travaillé pendant des décennies pour construire… elles vont juste être en colère,” il a dit.















Interrogé par Rodgers sur ce qu’il dirait à ces gens, Rogan a répondu en riant et en disant “Voter républicain.» Le commentateur sportif a cité un récent article de l’AP qui décrivait un «changement politique” dans la démographie des électeurs dans laquelle les deux tiers de ceux qui ont changé d’inscription à leur parti l’année dernière sont devenus républicains et ont révélé que la tendance affectait toutes les régions des États-Unis, posant probablement une menace pour la majorité des démocrates au Congrès.

Rogan a félicité le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour sa détermination à garder la Floride ouverte à la majorité de ses résidents, protégeant ainsi les masses.liberté» tout en protégeant les personnes âgées et vulnérables du virus.

Diabolisé comme “DécèsSantis” par les Américains pro-lockdown pour son refus de garder les entreprises fermées et d’imposer des masques et des vaccins, le politicien républicain est aimé de beaucoup dans son propre parti et la rumeur dit qu’il envisage de tirer parti de sa popularité pandémique dans une course présidentielle, une idée que Rogan a précédemment exprimée soutien.

L’animateur de podcast controversé a été critiqué pendant la pandémie pour avoir utilisé sa plate-forme massive pour attirer l’attention sur le travail des «dissidents» de Covid-19 comme le virologue Robert Malone et le cardiologue Peter McCullough, qui ont été régulièrement critiqués dans les médias grand public pour aller à l’encontre de l’orthodoxie du verrouillage.

LIRE LA SUITE:

Après le Covid, il faut reprendre l’esprit critique

La décision de Rogan de prendre de l’ivermectine lorsqu’il est tombé malade du Covid-19 – un médicament antiparasitaire qui figure sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS mais n’était pas un traitement approuvé contre le virus – a également été dénoncée comme irresponsable, les ancres de CNN l’accusant de manger “vermifuge cheval» en référence à une formulation vétérinaire du médicament.