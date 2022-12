Joe Rogan laisse entendre que Conor McGregor pourrait utiliser des médicaments améliorant la performance

En plus d’être un commentateur de l’Ultimate Fighting Championship, Joe Rogan est un comédien, un acteur et un podcasteur qui héberge “The Joe Rogan Experience”. Rogan a récemment fait des commentaires intéressants sur Conor McGregor.

McGregor n’est pas entré sur le ring depuis qu’il s’est cassé la jambe lors de son dernier combat en juillet 2021. Le joueur de 34 ans a perdu trois de ses quatre derniers combats de MMA, mais il fait allusion à un retour à l’UFC l’année prochaine.

Dans un épisode avec l’invité “Derek Fitness”, Rogan a laissé entendre que le combattant d’origine irlandaise prenait des médicaments améliorant la performance.

«Il enlève sa chemise et pose constamment, et on dirait que son p * ss ferait fondre cette coupe USADA. Comme, ce serait comme brûler un trou au fond de cette coupe de l’USADA.

Il s’agissait d’accusations assez graves, mais le commentateur de 55 ans a également déclaré que McGregor était capable d’un retour et a laissé entendre que l’inactivité pourrait également être l’une des raisons de son incohérence avant la blessure.

Il sera intéressant de voir s’il peut faire un retour décent sur le ring. Le combattant de 34 ans n’est pas du genre à fuir les feux de la rampe et a répondu à Joe Rogan dans sa quintessence de la ” manière McGregor “

Conor McGregor aurait soi-disant balayé ces commentaires de Rogan alors qu’il publiait un tweet maintenant supprimé. Il était sous-titré comme suit: “Joe a l’air de sa pisse qui fait fondre sa culotte. Dans la société [UFC] qui a longtemps et n’a jamais pris un combat, Tae kwon do compétition; appelez les flics.”

Bien qu’il ait taquiné un retour via plusieurs publications sur les réseaux sociaux, McGregor n’est pas encore entré dans le retour sur le ring.

Des gens comme Michael Chandler et Paddy Pimblett font également campagne pour être les adversaires lorsque McGregor fera finalement son retour.

Conor McGregor a déclaré dans un tweet en novembre qu’il avait été autorisé à être testé en février. Il chercherait donc à terminer ses tests de remorquage selon l’USADA et à réserver un poste de combat.

Je suis prêt pour les tests en février. Je terminerai mes deux tests par USADA et nous réservons un combat.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 24 novembre 2022

Bien qu’il n’ait disputé que quatre combats UFC depuis 2016 jusqu’à sa défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021, McGregor se classe toujours 35e dans la liste des athlètes les mieux payés au monde (2022).

On estime qu’il a gagné 33 millions de dollars lors de son dernier match contre Poirier et 22 millions de dollars supplémentaires lors de son affrontement avec le même adversaire en janvier 2021.

