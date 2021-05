Rogan a courtisé la controverse à plusieurs reprises depuis la migration de son podcast de YouTube vers Spotify, plusieurs employés de l’entreprise menaçant de quitter à moins qu’ils ne reçoivent une surveillance éditoriale sur son émission et son contenu parfois controversé.

Tout en discutant de la possibilité de faire de la comédie avant-gardiste avec son collègue humoriste Joe List, le podcasteur de 53 ans a affirmé qu’une personne pouvait « Ne jamais être suffisamment réveillé » pour satisfaire la foule en ligne. Il a ajouté que, même si la société se soumet aux demandes de la foule réveillée, elle atteindra toujours le point où « Hommes blancs hétéros » ne sera pas autorisé à parler.

«Ça continue. Cela continue à aller de plus en plus loin sur la ligne, et si vous arrivez au point où vous capitulez, où vous acceptez toutes ces demandes, cela finira par arriver là où les hommes blancs hétérosexuels ne sont pas autorisés à parler. Rogan a déclaré à List.

Il est allé plus loin et a suggéré que cela pourrait même atteindre le point où les hommes blancs hétérosexuels ne sont pas autorisés à sortir. «Parce que tant de gens ont été emprisonnés pour tant de personnes – je ne plaisante pas, ça y arrivera vraiment. C’est si fou.

Rogan a clôturé sa diatribe par un appel aux armes, en quelque sorte: «Nous devons juste être gentils les uns envers les autres, mec. Et il y a beaucoup de gens qui profitent de cette bizarrerie dans notre culture, et puis cela devient leur truc.

Comme prévu, Rogan a rapidement suivi la tendance sur Twitter après avoir réussi à attirer la foule réveillée, dont beaucoup ont dirigé leur fureur grossière sur le podcasteur pour avoir suggéré une telle censure des voix d’hommes blancs hétérosexuels en ligne.

Joe Rogan pense vraiment que les hommes blancs hétérosexuels se battent pour leur droit de continuer à parler? Il est si peu sûr que les gens appartenant à d’autres groupes démographiques ont enfin une chance de s’exprimer sur un pied d’égalité? Quel putain de perdant. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 18 mai 2021 Joe Rogan peut-il évoquer un jour de l’histoire américaine où les hommes blancs hétérosexuels ont fermé la gueule? Si vous démarrez le chronomètre en 1787, ils ont eu environ 85500 occasions de se reposer pendant UN JOUR, et n’ont jamais laissé la putain de Terre tourner sans donner d’avis. https://t.co/ZsIwzZnmCT – Elie Mystal (@ElieNYC) 18 mai 2021 je suis @L’oignon et j’ai pensé que c’était leur titre. Mais non… – Entièrement Vaxxed et toujours masqué (@OppositeInverse) 17 mai 2021 quelqu’un me paie autant que joe rogan pour la fermer. je le ferai. je promets. https://t.co/wTEET5EUf9 – scaachi (@Scaachi) 18 mai 2021

Les défenseurs de Rogan n’étaient pas non plus en pénurie, y compris le commentateur conservateur Tomi Lahren, qui a déclaré « C’est la saison ouverte sur les hommes blancs. »

bien @joerogan C’est vrai, c’est la saison ouverte sur les hommes blancs hétérosexuels et vous devez tous arrêter de vous prosterner devant la foule. Arrêtez de vous excuser d’être des hommes blancs hétérosexuels! – Tomi Lahren (@TomiLahren) 17 mai 2021 Personne d’autre n’est même proche de son podcast. Pourquoi pensez-vous qu’ils essaient toujours de «l’attraper»? C’est exactement la même chose avec Tucker Carlson. – MC (@mitchellfoxtec) 18 mai 2021

Certains ont affirmé que les détracteurs de Rogan n’avaient jamais réellement écouté ses podcasts, qui comportent souvent de longues discussions avec plus de nuances que la limite de caractères de Twitter ne le permet.

Je suppose que vous n’avez jamais écouté son podcast – Expert ZMOT (@MackiewiczPaul) 18 mai 2021 Il n’est pas contre le fait que d’autres groupes démographiques aient une voix égale, il ne le dit pas du tout ou jamais. Et quand il parle d’annuler la culture, il parle de ce que vous faites en ce moment en lui disant de ne pas exprimer son opinion. Dave Chappelle a exprimé la même merde. – Michael J. Kospiah (@MichaelJKospiah) 18 mai 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!