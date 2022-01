Joe Rogan et Elon Musk réagissent au convoi de camionneurs canadiens

Le « convoi de la liberté » tourné en dérision par le Premier ministre Justin Trudeau attire l’attention au sud de la frontière

Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, et le podcasteur Joe Rogan ont parlé des camionneurs canadiens qui traversent le pays pour protester contre les mandats du gouvernement Covid-19, après que le premier ministre Justin Trudeau les a dénoncés comme un « minorité marginale » avec « Vues inacceptables. »

« La règle des camionneurs canadiens » Musc tweeté le jeudi après-midi.

Le « convoi de la liberté » qui est parti de la Colombie-Britannique et qui devrait atteindre la capitale canadienne Ottawa ce week-end a d’abord été ignoré par les principaux médias. Cependant, à mesure qu’il approchait de l’Ontario, le convoi devint un ballon de football politique.

Trudeau a dénoncé les camionneurs et dit qu’ils « ne représentent pas les opinions des Canadiens » dans une allocution télévisée mercredi. Jeudi matin, il a annoncé qu’il avait été « exposé » à Covid-19 et serait mis en quarantaine pendant cinq jours – ratant ainsi l’arrivée du convoi à Ottawa – même s’il a déjà eu le virus et a été vacciné et boosté.

Jagmeet Singh, dont les néo-démocrates soutiennent le gouvernement minoritaire de Trudeau, a également condamné les camionneurs et les a accusés de propager « fausse information » passant par « Commentaires incendiaires, diviseurs et haineux. » Il a également critiqué son beau-frère pour avoir fait un don à la manifestation. Les médias canadiens ont rapporté que Jodhveer Singh Dhaliwal avait réclamé son don après avoir été informé de « la vraie nature » du convoi.

Lire la suite Trudeau répond à la protestation d’un convoi de camionneurs contre le mandat de Covid-19

Pendant ce temps, le député conservateur Pierre Poilievre a accusé les médias de sélectionner des individus pour goudronner toute la manifestation avec le même pinceau.

« Cela ne signifie pas que nous dénigrons les milliers de camionneurs travailleurs, respectueux des lois et pacifiques, qui, franchement, vous ont tous maintenu en vie au cours des deux dernières années en remplissant vos étagères d’épicerie avec la nourriture que vous mangez et en remplissant votre maisons avec les produits sur lesquels vous comptez », a-t-il déclaré jeudi.

Benjamin Dichter, l’un des organisateurs du « Freedom Convoy » et porte-parole officiel du groupe, a déclaré qu’ils étaient pacifiques et respectueux des lois. Il a déclaré au Toronto Sun que le convoi est une protestation contre le gouvernement Trudeau qui oblige les conducteurs à porter des masques même lorsqu’ils sont seuls à l’intérieur de leurs camions, un mandat de vaccination et l’obligation de se faire vacciner avant de traverser la frontière canado-américaine.

Dichter a également démenti les informations selon lesquelles GoFundMe aurait gelé quelque 5 millions de dollars canadiens de dons pour le convoi, les appelant « fausses nouvelles ».

Joe Rogan, qui héberge le podcast immensément populaire sur Spotify, a également braqué les projecteurs sur le convoi lors de son émission de mercredi. S’adressant à un invité de Montréal, il a montré des images des camionneurs et les a décrites comme le Canada étant « en révolte » sur les mandats du gouvernement.

« C’est un convoi géant de camions » dit Rogan. « C’est apparemment un nombre insensé de personnes. Cinquante mille camions se dirigent vers Ottawa pour protester contre les mandats de vaccination de Trudeau. »

Selon certaines estimations, le nombre de camions est aussi élevé, et Dichter affirme que le convoi mesure plus de 70 kilomètres (43 miles) de long, soit près de dix fois la taille de la manifestation de camions égyptiens de 2020 qui détient actuellement le record du monde Guinness.