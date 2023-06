Joe Rogan et Elon Musk font équipe pour faire pression sur un scientifique pour qu’il « débatte » de l’anti-vaxxer Robert F Kennedy Jr

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Cela ressemble au début d’une mauvaise blague – mais un expert médical renommé, un comédien, un milliardaire et un Kennedy sont tous impliqués dans un étrange échange Twitter sur les vaccins covid alimentés par le propriétaire de la plateforme lui-même.

La saga s’est concentrée sur l’expert en vaccins, le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale et professeur de pédiatrie et de virologie moléculaire et de microbiologie au Baylor College of Medicine, auteur du livre de 2018 Les vaccins n’ont pas causé l’autisme de Rachel : mon parcours en tant que spécialiste des vaccins, pédiatre et père autiste.

Le Dr Hotez a tweeté samedi un lien vers un Vice article intitulé « Spotify a cessé même d’essayer d’endiguer la désinformation sur les vaccins de Joe Rogan », qui mettait en évidence la récente interview de trois heures de l’animateur de podcast et comédien de stand-up Joe Rogan avec Robert F Kennedy, Jr. Le rejeton controversé de l’un des plus célèbres d’Amérique les familles politiques, qui est un anti-vaxxer franc, a lancé une longue campagne présidentielle de 2024.

Parallèlement à l’article tweeté, le Dr Hotez a écrit que « de toutes les attaques en ligne que je reçois après ce podcast absurde, il est clair que beaucoup croient réellement à ce non-sens ».

RFK Jr a une longue histoire de plaidoyer anti-vaccin qui est devenu particulièrement important – et franc – pendant la pandémie. Le neveu de 69 ans du président John F Kennedy et fils de Robert F Kennedy, tous deux assassinés dans les années 1960, est depuis plus de 15 ans sous le feu des experts de la santé publique et même de sa propre famille pour ses croyances controversées. Il a annoncé sa candidature à la présidence plus tôt cette année.

Rogan, qui a parlé à M. Kennedy pendant trois heures lors de son émission de jeudi, a répondu au Dr Hotez par un défi.

« Peter, si vous prétendez que ce que dit RFKjr est de la » désinformation « , je vous offre 100 000,00 $ à l’association caritative de votre choix si vous êtes prêt à débattre de lui dans mon émission sans limite de temps », a-t-il tweeté samedi.

« Joe, tu as mon portable, mon e-mail, je suis toujours prêt à te parler », a répondu l’expert en vaccins, qui avait déjà été interviewé par M. Rogan – une réponse considérée comme une « non-réponse » par l’hôte. .

« Je vous ai défié publiquement parce que vous citez publiquement tweeté et êtes d’accord avec cet article sur les chiens *** vice », a tweeté Rogan. « Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de ce que vous défendez, vous avez maintenant une énorme opportunité pour un débat qui atteindra le plus large public qu’une discussion comme celle-ci ait jamais eu. Si vous pensez que quelqu’un d’autre est mieux qualifié, suggérez-le.

Rogan a également souligné avec joie qu’il avait remarqué un autre tweet que le médecin venait d’écrire et de supprimer – qui disait: «Soyez sérieux Joe, c’est ce que vous jetez pour vos copains de chasse un week-end. Une dotation de 50 millions de dollars (que You/Spotify/RFK Jr peut facilement se permettre), pas pour moi mais pour que nous puissions continuer à fabriquer des vaccins sans brevet à faible coût pour les pauvres du monde. Précédé par les excuses publiques de RFK Jr.

Cela a suscité une autre sorte d’excuses, cette fois du Dr Hotez.

« Oui Joe, je pensais que c’était exagéré, inutilement provocateur, alors je l’ai retiré tout de suite », a-t-il tweeté. «Mais j’ai été blessé par les déclarations publiques / fausses que vous / invités avez faites sur le fait que je suis un Pharmashill, alors que tout ce que je fais, c’est fabriquer des vaccins pour les pauvres du monde. Je ne prends pas l’argent de BigPharma.

Il a poursuivi: «Je suis heureux de venir et d’avoir une discussion significative. Je vous respecte, vous et votre émission, et je ne veux pas de relation conflictuelle. Je pense que nous pouvons faire des progrès.

« Et je suis ouvert à un certain nombre d’options différentes, mais être contraint de vous donner une réponse sur Twitter, maintenant, avec une demande » à prendre ou à laisser « , ce n’est pas comme ça que je travaille », a tweeté le médecin à Rogan. ; ils vivent à quelques heures de route l’un de l’autre au Texas. « Honnêtement, je ne pense même pas que ce serait dans votre meilleur intérêt.

«Joe, si vous êtes sérieux au sujet des vaccins + le fait que 200 000 Américains non vaccinés ont péri inutilement pendant nos terribles vagues delta / BA.1 Covid (dont 40 000 dans notre État du Texas) parce qu’ils ont été victimes de la désinformation sur les vaccins: je veux avoir ça discussion. »

Pour ne pas être en reste, cependant, un autre ancien résident du Texas a pesé sur le débat entre le comédien et le médecin. Suite à l’invitation de Rogan et à l’offre de dons en argent au Dr Hotez, Elon Musk a opté pour la plate-forme qu’il a achetée de manière controversée l’année dernière pour 44 milliards de dollars.

«Peut-être que @PeterHotez déteste tout simplement la charité», a-t-il tweeté, ajoutant un tweet avec des emojis de feu trois heures plus tard.

« Il a peur du débat public, car il sait qu’il a tort », a tweeté M. Musk à Rogan à propos du médecin.

« Sérieusement Elon ? C’est monstrueux », a-t-il tweeté, répétant les chiffres de la mort avant d’ajouter : « S’il vous plaît, ne faites pas ça ».

« Tout d’abord, je suis généralement pro vaccin », a répondu M. Musk. « J’ai été vacciné contre à peu près tout, tout comme mes enfants.

« Deuxièmement, je pense que l’ARNm synthétique est extrêmement prometteur. C’est comme si la médecine passait de l’analogique au numérique.

« Cela dit, le monde est évidemment devenu fou avec un excès de vaccination contre le ‘Covid-19’. J’ai cela entre guillemets, car les séquences d’ARN ont tellement changé que je l’ai appelé le virus de Thésée », a poursuivi M. Musk. «Tant de personnes que je connais ont eu des effets secondaires graves des vaccins, y compris moi-même. Ne pas le reconnaître est un mensonge.

« En ce qui concerne les décès que vous prétendez être dus au Covid-19, pourquoi la nation suédoise est-elle toujours en vie? » il a dit. « Allez sur Rogan et faites le débat. »

Le Dr Hotez a tweeté qu’il n’était «pas facile de répondre lorsque ces 3 se sont regroupés et ont fait équipe. J’aimerais pouvoir être plus éloquent et intelligent quand le moment l’exige, mais vous y êtes.

Dimanche matin, il a proposé son propre défi au propriétaire de Twitter et fondateur de Tesla.

« Je voudrais vous inviter à visiter nos laboratoires au Texas Children’s Hospital, rencontrer nos scientifiques et en savoir plus sur notre travail », a-t-il tweeté en réponse à M. Musk.

Le Dr Hotez a également tweeté qu’à la suite du débat sauvage sur Twitter du week-end, il avait été « traqué devant chez moi par quelques antivaxeurs qui me narguaient pour débattre de RFKJr ».

L’indépendant a contacté Twitter, Spotify, M. Kennedy et le Dr Hotez.