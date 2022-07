Joe Rogan dit que le Canada est «communiste», qualifie Justin Trudeau de «gars sommaire» – National

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient un langage offensant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Malgré sa «compréhension zéro» autoproclamée des systèmes de gouvernement et de politique canadiens, le populaire animateur de podcast Joe Rogan a eu des mots forts sur le Canada et Justin Trudeau.

Dans le 1844e épisode de son podcast L’expérience Joe Roganpublié jeudi, Rogan et le comédien Tom Segura ont exprimé leur dégoût pour le Canada, en particulier la réponse du pays à la pandémie de COVID-19.

«Le communiste du Canada», a déclaré Rogan, 54 ans, sur le podcast. “Ils sont foutus. Ils doivent se débarrasser de ce type », a-t-il dit, faisant référence au Premier ministre.

Segura, 43 ans, a accepté et a déclaré: “Le Canada est fou.”

La conversation sur le Canada n’a duré que quelques minutes dans l’épisode de plus de trois heures.

Rogan a admis qu’il n’avait “aucune idée de comment [the] système fonctionne » au Canada, mais a affirmé qu’il aimait Trudeau avant la pandémie.

“J’étais comme, c’est un beau mec, il a l’air gentil”, a-t-il déclaré. “Beau mec, confiant, bon parleur et puis pendant la pandémie, je me dis:” Oh, tu es un roi dictateur. “”

Alors que Segura était d’accord avec Rogan, l’animateur du podcast a poursuivi, affirmant que Trudeau n’aimait pas la critique, et a tenté de “fermer la critique en disant que tous vos critiques sont des misogynes et des racistes”.

Rogan faisait référence au « Freedom Convoy » au Canada, qui a parcouru le pays et protesté contre les mandats de vaccination devant le Parlement à Ottawa pendant plusieurs semaines.

Trudeau a promulgué la Loi sur les mesures d’urgence en réponse au convoi, qui a bloqué Ottawa, le 14 février.

« Il est grossier. C’est un gars sommaire », a déclaré Rogan sur le podcast.

Rogan a également déclaré que Trudeau avait “des accords fragiles” et a ajouté qu’il “aimerait voir d’où vient l’argent”. On ne sait pas à quelles offres Rogan faisait référence.

Alors que Rogan et Segura fumaient ce qui semble être des cigares, il a poursuivi, affirmant qu’une personne qu’il connaissait devait montrer sa preuve de vaccination contre le COVID-19 lors de son entrée récente au Canada. Rogan a qualifié cette pratique d’identification d’« ancienne ».

“Nous sommes en 2022. Ce n’est pas 2019”, a déclaré Rogan.

Ce n’est pas la première fois que Rogan exprime son dégoût pour la politique canadienne.

En mai, Rogan a également parlé du convoi et avait précédemment qualifié Trudeau de “dictateur”.

“Ensuite, quand vous avez ce qui est un putain de dictateur effrayant pour un Premier ministre – et c’est ce qu’il est – la façon dont il s’est comporté pendant cette chose, juste la façon malhonnête dont il a communiqué, ça m’a fait flipper parce que je n’ai jamais pensé que ce type était comme ça », a déclaré Rogan en mai.

Un sondage Ipsos de février a montré que l’approbation des Canadiens à l’égard de la gestion par Trudeau du blocus des convois n’était que de sept points supérieure à celle des manifestants.

Le sondage réalisé exclusivement pour Global News a montré que 43 % des Canadiens approuvaient la façon dont Trudeau avait géré les manifestations de trois semaines à Ottawa, tandis que 36 % soutenaient la façon dont les camionneurs se sont comportés tout au long de l’occupation.

— Avec des fichiers d’Aya Al-Hakim de Global News