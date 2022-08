Joe Rogan dénonce l’hypocrisie d’Hollywood sur les armes à feu — RT Games & Culture

Le plus grand podcasteur d’Internet, Joe Rogan, a critiqué les élites hollywoodiennes pour leur position hypocrite sur les armes à feu, affirmant qu’en dépit d’être « anti-armes » l’industrie cinématographique américaine est le plus grand promoteur d’armes au monde.

S’adressant vendredi au comédien Tim Dillon lors de l’expérience Joe Rogan, le podcasteur a noté que de nombreuses productions hollywoodiennes dépeignent les armes à feu comme le meilleur moyen de résoudre un problème.

“N’est-ce pas putain de fou qu’Hollywood, en général, soit très anti-armes à feu, mais ils font la promotion des armes plus que tout autre média sur la planète?” dit Rogan.

“Tous leurs meilleurs films, que ce soit The Grey Man, ou que vous regardiez The Terminal List ou Mission Impossible. C’est tout – ‘les armes à feu sauvent la journée.’ Les armes à feu tuent les extraterrestres, les armes à feu tuent les loups-garous, les armes à feu tuent tout le monde. Tout le monde se fait tuer par des armes à feu », a-t-il ajouté, tout en notant qu’en même temps, Hollywood prêche que “les armes sont mauvaises et vous ne devriez pas avoir d’armes.”

Dillon est intervenu en disant que l’hypocrisie d’Hollywood s’étend au-delà de la question des armes à feu. «Eh bien, ce sont aussi les mêmes personnes qui vivent dans ces maisons de 20 000 pieds carrés et pilotent des jets privés, mais parlent sans cesse du changement climatique. Les mêmes personnes.”

L’humoriste a suggéré que cela “dissonance cognitive” à Hollywood peut provenir du fait que les élites du secteur sont tellement habituées à être payées d’énormes sommes d’argent pour “faire semblant” qu’ils se voient maintenant comme “quelque chose de complètement différent de ce que les autres voient.”















Le sujet des opinions d’Hollywood sur les armes à feu a été abordé alors que Rogan et Dillon discutaient des derniers développements de l’enquête sur la fusillade d’Alec Baldwin. La semaine dernière, le FBI a conclu que l’acteur avait effectivement appuyé sur la gâchette d’un pistolet à hélice chargé qui avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de “Rust” en octobre dernier.

Baldwin avait précédemment affirmé qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette du revolver à simple action Pietta de calibre .45 et que le pistolet avait déchargé la balle réelle de lui-même. L’acteur soutient qu’il croyait que l’arme était déchargée lorsqu’elle lui a été remise car l’équipe de production avait déclaré l’arme “froide”.

Alors que le bureau de l’enquêteur médical du Nouveau-Mexique a déclaré que la mort de Hutchins était un accident, l’enquête sur l’incident est en cours et les procureurs n’ont pas encore émis d’accusations concernant l’affaire.