Joe Rogan clarifie les affirmations selon lesquelles «  les jeunes et en bonne santé n’ont pas besoin de jab  » après le tollé à la Maison Blanche et au Fauci – RT USA News

Le podcasteur Joe Rogan a développé des remarques sur les vaccins contre le coronavirus après avoir déclenché une réaction violente, y compris de la part de la Maison Blanche, affirmant qu’il n’était pas «anti-vax» mais se demandait simplement si les jeunes et en bonne santé avaient besoin du vaccin.

Le podcasteur numéro un de Spotify s’est rendu à son émission jeudi pour clarifier les commentaires faits sur un épisode précédent, où il a suggéré que la vaccination pourrait ne pas être nécessaire pour les groupes moins vulnérables au virus, tels que les jeunes de 21 ans en bonne santé ou les adolescents et les enfants plus jeunes.

«Le fait que… les gens sont en colère contre moi – je ne suis pas une personne anti-vax. En fait, j’ai dit que je croyais qu’ils étaient sans danger et j’encourage beaucoup de gens à les prendre. Mes parents ont été vaccinés, » Dit Rogan.

Je viens de dire que je ne pense pas que si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, vous en avez besoin.

Bien qu’il s’en soit largement tenu à cette position, le commentateur de combat de 53 ans a déclaré que les critiques avaient souligné le risque que même les jeunes et en bonne santé puissent propager le virus à d’autres personnes plus vulnérables. «Cela a plus de sens, mais c’est un argument différent; c’est une conversation différente, » Rogan continua.

Sa déclaration originale est survenue lors d’un épisode du 23 avril de l’expérience Joe Rogan, où il a longuement parlé de Covid-19, des vaccins et des passeports vaccinaux avec le comédien et commentateur libertaire Dave Smith. Il n’a pas fallu longtemps avant que l’émission suscite le mépris des détracteurs en ligne, avec même le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche Anthony Fauci.

« Vous parlez de vous dans le vide, » Fauci a dit de Rogan. «Vous craignez d’être infecté et de ne pas avoir de symptômes. Mais vous pouvez être infecté et le serez si vous vous mettez en danger. »

La directrice des communications du président Joe Biden, Kate Bedingfield, a été encore plus sournoise dans sa réponse, demandant «Joe Rogan est-il devenu médecin alors que nous ne cherchions pas?»

« Je ne suis pas sûr que le fait de recevoir des conseils scientifiques et médicaux de Joe Rogan soit peut-être le moyen le plus productif pour les gens d’obtenir leurs informations, » elle a ajouté.





Rogan est apparemment d’accord avec cette déclaration, reconnaissant jeudi que «Je ne suis pas médecin. Je suis un imbécile de roi, » et qu’il ne devrait pas être considéré comme un «Source d’information respectée.» Néanmoins, il a dit «Au moins, j’essaie d’être honnête sur ce que je dis.»

Malgré le tollé suscité par l’épisode, y compris les demandes que Spotify envoie dans le trou de mémoire et le supprime du catalogue de Rogan, la plate-forme de streaming n’a jusqu’à présent donné aucune indication qu’elle le ferait. Une source citée par The Verge plus tôt cette semaine a noté que l’épisode s’inscrit dans la politique de Spotify, car il ne préconise pas extérieurement les vaccins ou n’incite pas les auditeurs à ne pas les prendre.

La controverse n’est pas la première fois que Rogan a enragé les critiques avec des commentaires sur les vaccins, déclenchant auparavant une vague de colère en février après avoir déclaré qu’il ne recevrait pas de vaccination contre le coronavirus parce qu’il estimait qu’il n’en avait pas besoin. Il a depuis précisé qu’à un moment donné, il devait recevoir le coup de feu de Johnson & Johnson, mais que d’autres obligations entraient en conflit avec sa nomination. Peu de temps après, il a déclaré que le déploiement du vaccin J&J avait été temporairement interrompu aux États-Unis en raison de plusieurs rapports de coagulation sanguine dangereuse chez les receveurs, bien que les autorités sanitaires aient autorisé sa reprise la semaine dernière.





