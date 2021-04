Joe Rogan admet qu’il est un «  putain de crétin  » après avoir été critiqué pour avoir dit que les jeunes ne devraient pas se faire vacciner contre Covid

JOE ROGAN s’est qualifié de «f ** king crétin» pour avoir déclaré que les jeunes pouvaient ne pas recevoir le vaccin Covid alors que le poids lourd du podcasting revenait de son gaff d’origine.

Le phénomène de podcast derrière le populaire programme Spotify, The Joe Rogan Experience, a souligné qu’il ne portait pas de blouse blanche.

Le podcasteur Joe Rogan a admis « Je suis un putain de crétin » pour avoir dit aux jeunes qu’ils pouvaient ignorer le vaccin Covid Crédit: YouTube

« Je ne suis pas médecin, je suis un putain de roi crétin, et je suis un commentateur de combat en cage qui est un comique de stand-up sale », a admis le comédien dans son émission. «Je suis ivre la plupart du temps, je fais de la testostérone et je fume beaucoup d’herbe …

« Je ne suis pas une source d’information respectée, même pour moi … Mais j’essaie au moins d’être honnête sur ce que je dis », a-t-il ajouté.

Il a précisé qu’il n’était pas non plus contre les vaccins et les mérites du vaccin Covid.

«Je ne suis pas une personne anti-vaxx», a-t-il déclaré lors de l’émission où il était assis face à l’humoriste Andrew Santino (qui a confirmé qu’il avait reçu le jab Moderna).

Les commentaires de Rogan ont troublé le Dr Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui les a qualifiés de « incorrects ». Crédit: NBC

Rogan a dit à l’origine « si vous êtes une personne jeune et en bonne santé dont vous n’avez pas besoin » pour obtenir le vaccin à moins que vous ne cherchiez à protéger des personnes plus vulnérables Crédits: Getty

Rogan a reconnu qu’il avait déjà été inscrit pour recevoir le vaccin Johnson & Johnson Crédit: YouTube

«J’ai dit que je pensais qu’ils étaient en sécurité et j’encourage beaucoup de gens à les prendre.»

Rogan était ouvert sur le fait qu’il avait été réservé pour recevoir le vaccin Covid à dose unique Johnson & Johnson, mais il a été annulé lorsque le CDC a mis un moratoire sur les problèmes de caillot sanguin et il a dû soit l’obtenir un autre jour, soit se rendre à un hôpital.

Rogan, qui a fait double emploi en tant que commentateur de couleur de l’UFC, a déclaré qu’il était sur la liste sous l’égide de l’UFC pour obtenir cette photo.

« J’allais me faire vacciner, je devais recevoir le vaccin Johnson & Johnson », a-t-il déclaré. « L’UFC avait alloué une certaine quantité de vaccins à tous ses employés. »

Cette pause a été levée et le tir est maintenant de retour dans la rotation américaine.

Rogan a également souligné que pour le bien-être d’un jeune en forme, le vaccin n’est probablement pas une nécessité.

Il s’agit plutôt de protéger les autres qui pourraient y être exposés.

«Mes parents ont été vaccinés», a-t-il ajouté. «Je viens de dire que si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, vous n’en avez pas besoin. Leur argument était que vous en avez besoin pour d’autres personnes …

«Mais c’est un argument différent. C’est une conversation différente. «

Rogan s’est retrouvé dans l’eau chaude médicale quand il a déclaré la semaine dernière avec un autre comédien, Dave Smith, que les personnes «vulnérables» sont celles qui ont besoin de se faire vacciner.

Les jeunes et en bonne santé ne relèvent pas de cette définition.

«Si vous avez 21 ans et que vous me dites: Dois-je me faire vacciner? Je vais aller non», a-t-il dit, ajoutant que ses parents avaient eu le leur et reconnaissant que c’était sans danger.

« Si vous êtes une personne en bonne santé, que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous ayez à vous en soucier. »

Le Dr Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a critiqué les commentaires de Rogan, disant à « Today Show » de NBC qu’il était « incorrect » de dire qu’un jeune de 21 ans en bonne santé n’a probablement pas besoin de se faire vacciner.

Fauci a souligné les dangers de la réduction des avantages du vaccin chez les jeunes et les moins jeunes.

«Même si vous n’avez pas de symptômes, vous propagez l’épidémie, car il est probable que, même si vous n’avez aucun symptôme, vous puissiez par inadvertance et innocemment infecter une autre personne qui pourrait infecter une personne qui pourrait vraiment avoir un problème avec un résultat grave », a déclaré le médecin.

«Donc, si vous ne voulez vous soucier que de vous-même et non de la société, alors c’est OK.

Rogan, 53 ans, soutient que souvent ses pensées sont purement viscérales – voire insignifiantes – et que le commentaire sur le vaccin ne faisait partie d’aucune «déclaration planifiée».

«Quand je dis quelque chose de stupide, je ne pense pas à ce que je vais dire avant de le dire. Je le dis juste », a déclaré l’ancien animateur de« Fear Factor ».

«Je n’ai pas de voix off et on air, j’ai moi.

« Ça y est. J’ai traversé le f ** king net et je nage en eau libre. C’est comme ça que je vis.

Si vous dites que vous n’êtes pas d’accord avec moi, je ne suis probablement pas d’accord avec moi aussi. Je ne suis pas d’accord avec moi tout le temps.

« Si quelqu’un dit: » Oui, les jeunes de 21 ans en bonne santé qui mangent bien et font de l’exercice ne présentent pas un risque élevé de coronavirus mais tu devrais penser aux autres »- je dirais que c’est un argument différent et« Oui », ça a du sens.

Mais je dirais que ces personnes sont vaccinées », a poursuivi Rogan.

«Et ne devrions-nous pas vacciner les plus vulnérables? Et puis nous avons une autre conversation.