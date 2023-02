Joe Rogan accusé d’antisémitisme

L’animateur du podcast a affirmé que “les Juifs aiment l’argent” comme “les Italiens aiment la pizza”

Joe Rogan a été accusé d’avoir propagé “antisémitisme désinvolte” après avoir défendu les critiques du représentant américain Ilhan Omar sur le rôle de l’argent dans les relations américano-israéliennes. L’idée que le peuple juif “ne sont pas dans l’argent” est “Putain de stupide,” l’hôte du podcast a fait valoir.

S’adressant aux journalistes Krystal Ball et Saagar Enjeti dans le dernier épisode de son podcast samedi, Rogan a condamné les républicains pour avoir expulsé Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre pour une déclaration de 2019 sur Israël. A l’époque, Omar avait déclaré que le soutien américain à Israël était “tout sur les Benjamins, bébé.”

Bien qu’Omar se soit excusé, Rogan a dit qu’elle n’aurait pas dû.

“Elle s’excuse d’avoir parlé de ‘tout tourne autour des Benjamins’, ce qui n’est qu’une question d’argent, elle parle d’argent”, il a dit. « Ce n’est pas une déclaration antisémite. Je ne pense pas que ce soit le cas. L’idée que les Juifs n’aiment pas l’argent est ridicule, c’est comme dire que les Italiens n’aiment pas la pizza. C’est putain de stupide.

“Dire que les Juifs n’aiment pas l’argent, c’est comme dire que les Italiens n’aiment pas la pizza, c’est putain de stupide.” – @joerogan pic.twitter.com/CpspYIxFpG — Moi, Hypocrite (@lporiginalg) 7 février 2023

Ball a accepté, disant qu’Omar n’aurait pas dû s’excuser et que l’argent des donateurs est “une raison très évidente pour laquelle… il y a eu un consensus unipartite vis-à-vis du gouvernement israélien” à Washington.

Cependant, les commentaires de Rogan ont déclenché une vague de condamnations en ligne. Ted Deutch, PDG de l’American Jewish Committee et ancien membre du Congrès accusé Rogan d’invocation “les mêmes tropes qui ont été utilisés pour persécuter les Juifs pendant des siècles”, l’avertissant que “C’est dangereux d’être aussi désinvolte dans le trafic de stéréotypes antisémites.”

“Dire que les Juifs sont ‘dans l’argent’, c’est effacer notre histoire”, le “Mouvement de lutte contre l’antisémitisme” ajoutéetandis que l’auteur juif David Baddiel a qualifié le stéréotype de “mythe raciste”.

“À moins que mes cours d’histoire n’aient vraiment raté quelque chose, personne n’a exterminé une grande partie de toute la communauté italienne à cause de son amour pour le pepperoni”, Baddiel plaisanté.

Joe Rogan a été au centre de nombreuses controverses ces dernières années, allant de l’indignation suscitée par son utilisation passée d’insultes raciales à sa promotion de l’ivermectine comme traitement pour Covid-19. Plus récemment, Rogan s’est prononcé contre la représentation du gouvernement et de l’armée ukrainiens comme “héros,” quand les médias parlaient auparavant “à propos [the] corruption massive de l’Ukraine et à quel point c’était horrible là-bas.