Joe Rogan a critiqué ce grand pays pour « s’en prendre aux agriculteurs » – puis s’est moqué d’un autre pays pour avoir abattu des vaches au nom du changement climatique. Voici sa solution

« Combien de crimes avez-vous ? » : Joe Rogan a critiqué ce grand pays pour « s’en être pris aux agriculteurs » – puis s’est moqué d’un autre pour avoir abattu des vaches au nom du changement climatique. Voici sa solution

Les agriculteurs allemands ont récemment fait la une des journaux en mettant en place des blocages de convois de tracteurs à travers le pays européen, en signe de protestation contre les hausses d’impôts du gouvernement et les réductions des subventions au diesel agricole. Cet événement a attiré l’attention du comédien et podcasteur Joe Rogan.

Dans un récent épisode du podcast Joe Rogan Experience, Rogan s’est lancé dans une critique pleine de jurons du gouvernement allemand.

Ne manquez pas

“Que diriez-vous de les laisser devenir des f—— fermiers, vous f—— c—-,” il exprimé avec véhémence.

Rogan a remis en question la raison pour laquelle le gouvernement d’un pays contrarie ses agriculteurs – ceux-là mêmes qui sont responsables de nourrir la nation.

« Ce sont eux qui cultivent votre nourriture, bon sang », a-t-il affirmé. « Réveillez-vous, comprenez pourquoi quelqu’un ferait cela… Quel gouvernement rendrait la tâche plus difficile aux agriculteurs ?

De son côté, le gouvernement allemand se trouve dans une situation financière difficile. Une décision de la Cour constitutionnelle rendue à l’automne l’a contraint à réviser son budget, ce qui a entraîné un déficit de 30 milliards d’euros (32,6 milliards de dollars) pour 2024. Et cela a laissé le gouvernement sous une immense pression pour équilibrer son budget, tout en essayant de trouver des moyens de respecter ses engagements en matière d’émissions de carbone.

Rogan a cependant fait valoir que le gouvernement devrait donner la priorité à d’autres questions plus urgentes au lieu de cibler le secteur agricole. Rogan a posé des questions rhétoriques pour souligner l’éventail de problèmes sociétaux qui, selon lui, devraient primer : « Vous me dites que votre problème numéro un, ce sont les agriculteurs ? Quel est votre taux de délinquance ? Combien de meurtres ? Combien de voleurs ? Combien de violeurs ?

Il a ensuite conclu fermement : « Et vous vous en prenez aux agriculteurs ? Il n’y a aucun moyen que ce soit positif.

L’histoire continue

L’éclat de Rogan a souligné l’importance de l’agriculture, un secteur vital pour tout pays pour une raison évidente : nous avons tous besoin de manger. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral alloue plus de 30 milliards de dollars par an aux subventions aux entreprises agricoles et au soutien à l’agriculture, selon le Cato Institute.

En savoir plus: Prendre une retraite plus riche : pourquoi les gens qui travaillent avec un conseiller financier prenez votre retraite avec 1,3 million de dollars supplémentaires

Les vaches et le climat

Dans ce même épisode de podcast, Rogan n’a pas limité ses critiques à l’Allemagne ; il a également scruté l’Irlande. Il a contesté une proposition du ministère irlandais de l’Agriculture visant à abattre 200 000 vaches dans le but de lutter contre le changement climatique et d’atteindre les objectifs climatiques de l’UE.

Rogan a postulé que le véritable problème réside dans la pollution provenant des centrales électriques au charbon, et non dans les émissions de méthane provenant des vaches. Il propose l’énergie nucléaire comme solution.

“Si vous pensez que vous avez un problème de carbone et que vous avez des milliers de centrales électriques au charbon qui ne font que pomper dans l’air que nous respirons tous, c’est bien pire, les enfants, et cela peut être résolu avec l’énergie nucléaire”, a déclaré Rogan.

“C’est sur cela que nous devrions nous concentrer, ne pas tuer f… 2 000 vaches en Irlande ou quoi que ce soit de ce qu’ils font”, a-t-il ajouté.

Rogan a reconnu les risques inhérents à l’énergie nucléaire, faisant référence aux catastrophes passées. Il s’est toutefois dit optimiste quant à notre capacité accrue à gérer ces risques aujourd’hui.

« Dans notre esprit, nous associons l’énergie nucléaire à la destruction de l’environnement, au danger, à Tchernobyl et à la ruine à jamais, ce qui est vrai dans ces régions. C’est absolument vrai. Il est également vrai qu’il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. C’est vrai aussi qu’ils savent mieux faire les choses maintenant. Il est également vrai qu’ils disposent de meilleures méthodes pour confiner ces centrales et qu’ils peuvent les fermer maintenant, contrairement à celle de Fukushima », a-t-il fait remarquer.

Que lire ensuite

Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être considéré comme un conseil. Il est fourni sans garantie d’aucune sorte.