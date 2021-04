JOE Rogan a été critiqué pour avoir dit à des millions de fans que les jeunes ne devraient pas recevoir le coup de Covid parce qu’ils sont «en forme et en bonne santé».

Les commentaires de la star du podcast Spotify de 53 ans, d’une valeur de 100 millions de dollars, sont intervenus alors que le président Joe Biden implorait les jeunes «d’aller se faire vacciner maintenant».

Les commentaires de Rogan vont à l’encontre des directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui disent que les vaccinations sont sans danger pour toutes les personnes de plus de 16 ans.

Et il dit que les coups sont nécessaires pour que le pays atteigne l’immunité collective et s’ouvre en toute sécurité.

S’exprimant sur The Joe Rogan Experience, le podcasteur a déclaré qu’il recommandait aux personnes «vulnérables» de se faire vacciner, ajoutant que ses parents avaient eu le leur et convenaient que c’était sans danger.

Mais il a dit: « Si tu as 21 ans et que tu me dis, Dois-je me faire vacciner? Je vais non.

« Si vous êtes une personne en bonne santé, que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, comme, je ne pense pas que vous ayez à vous en soucier. »

Ce commentaire a déclenché la fureur sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a déclaré: «Mon sentiment est que, quel que soit votre âge, vous ne devriez pas consulter un médecin de Joe Rogan.»

Un autre a déclaré: «Un jeune de 20 ans en bonne santé vient de mourir de Covid où je vis aujourd’hui. Un jeune de 13 ans hier.

« Incroyablement irresponsable de votre part d’encourager les jeunes à ne pas se faire vacciner. Cela les protège, eux, leurs proches et aide à contrôler la propagation du covid. »

Pendant ce temps, un autre a déclaré: « J’ai passé cinq jours à l’hôpital et je suis toujours sous oxygène supplémentaire à cause du COVID. Je peux avoir des cicatrices pulmonaires permanentes … Ils doivent immédiatement renvoyer Joe Rogan. »

Le podcasteur Brandon Farmahini, a tweeté que la prise de Rogan était « très grincheuse ».

Il a déclaré: « Les jeunes gens en bonne santé devraient se faire vacciner car ils peuvent facilement contracter Covid, le propager et potentiellement servir de vaisseau pour que le virus mute pour être plus mortel et résistant aux vaccins existants. »

Plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin.

Le pays a administré jusqu’à présent 230 millions de coups et le président Biden a utilisé les nouveaux conseils pour inciter tous les Américains de plus de 16 ans à se faire piéger.

Le président a exhorté les plus jeunes qui pourraient ne pas penser qu’ils ont besoin du vaccin à «aller se faire vacciner maintenant» afin qu’ils puissent «faire plus de choses».

Au moins 140 millions d’Américains ont reçu leur premier coup