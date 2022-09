Joe Navarro s’engage à créer un tribunal pour anciens combattants lors de son deuxième mandat en tant que procureur de l’État du comté de La Salle – Shaw Local

Joe Navarro, nommé en juillet procureur de l’État du comté de La Salle, s’est entretenu avec Shaw Local News Network pour discuter de ses objectifs alors qu’il termine le mandat non expiré de Todd Martin, maintenant juge.

Navarro, 70 ans, a été procureur de l’État du comté de La Salle de 1988 à 1996. Après un long passage dans la pratique privée, Navarro a été adjoint en chef sous Martin et a été nommé à l’unanimité au siège de Martin par le conseil du comté de La Salle.

L’ex-Marine, qui a servi pendant la guerre du Vietnam, s’est engagé à créer un tribunal de déjudiciarisation conçu pour servir les anciens combattants aux prises avec des problèmes mentaux, physiques et de toxicomanie.

Le procureur des États du comté de La Salle, Joe Navarro, pose pour une photo devant sa bibliothèque commémorative de la Marine des États-Unis le mercredi 31 août 2022 au complexe gouvernemental du comté de La Salle à Ottawa. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Qu’est-ce que ça fait d’être de retour en selle après une si longue période entre deux mandats en tant que procureur de la République ?

C’est vraiment bon. J’ai été très heureux que le conseil du comté de La Salle m’ait nommé et que Todd (Martin) ait eu la confiance nécessaire pour me recommander à eux. C’était moins gênant avec le personnel car j’étais là depuis un an et demi déjà. J’ai appris à les connaître rapidement et j’ai un bon personnel – de bonnes personnes.

Cela contraste-t-il avec 1988 ? Aviez-vous à l’époque dû constituer une équipe ?

Oui. Il y a eu une refonte immédiate et j’ai fait venir autant de personnes que possible qui étaient compétentes et très désireuses d’aller au tribunal et de juger des affaires.

Vous avez actuellement un certain nombre d’avocats avec 10 ans d’expérience ou plus et certains avec 20 ans. Cela contraste-t-il également avec vos deux premiers mandats ?

Oh oui. C’était alors un bureau beaucoup plus petit et évidemment la technologie disponible aujourd’hui est jour et nuit par rapport à ce que nous avions. Derrière vous se trouve une bibliothèque que j’avais enlevée parce que ces livres n’avaient pas été ouverts depuis 20 ans depuis l’avènement des ordinateurs.

Cela a-t-il été avantageux pour vous d’avoir une perspective « avant » et « maintenant » ?

Je pense que oui. Mon objectif initial dans la pratique privée était davantage axé sur l’indemnisation des accidents du travail et les blessures corporelles. Au fil des ans, avec l’avènement des équipes de lutte contre la drogue, je me suis beaucoup plus impliqué dans le travail de défense pénale sur une base régulière et j’ai jugé plusieurs affaires, à la fois dans ce comté et dans d’autres comtés.

Pensez-vous qu’il est utile d’être revenu avec de l’expérience à la barre de la défense ?

Oui. J’ai encouragé les jeunes enfants qui sont venus passer un entretien en tant qu’étudiants en droit à faire les deux : Travailler dans le bureau du défenseur public et le bureau du procureur de l’État. Obtenez cette expérience. Asseyez-vous en tant qu’avocat de la défense avec l’accusé et apprenez ce que vous n’apprenez pas grâce à la découverte. Parlez avec la famille de l’accusé. Et, de l’autre côté, soyez un ami et confiant à travers la victime et la famille et guidez-les tout au long du processus de procès. C’est vraiment instructif, je pense, pour tout le monde.

Lorsque vous avez été élu pour la première fois en 1988, vous étiez relativement fraîchement sorti de l’école de droit avec des adolescents. Maintenant, tu es grand-père. Les gens remarqueront-ils des changements ?

Je ne pense pas. Mais à tout moment au cours de mes (premières) huit années, j’ai eu au moins un cas d’homicide, sinon plus, en cours et cela prend beaucoup de temps. Ma famille, je crois, en a souffert à ce moment-là et je suis déterminé à ne pas laisser cela se produire cette remise des gaz. J’ai de jeunes petits-enfants et je veux assister aux matchs de football et de volley-ball et ainsi de suite.

Quels sont vos objectifs et quels défis prévoyez-vous ?

La transparence et la relation avec les forces de l’ordre sont de la plus haute importance. Ce que nous n’attendons pas avec impatience, c’est la réforme du cautionnement; mais nous allons nous en sortir d’une manière ou d’une autre. Il devient moins effrayant qu’il ne l’était lors de sa première sortie. Et je sais qu’il y a des législateurs qui, lors de la session de veto, essaieront de mettre en œuvre certains changements. Quoi qu’il en soit, nous devrons nous en occuper.

Quelle est votre position sur la confiscation d’avoirs, la saisie d’espèces et de voitures utilisées dans le transport de drogue ?

La confiscation d’avoirs est une procédure qui, si elle est effectuée correctement, est un aspect important de l’interdiction de la drogue. Dès le début, j’y étais favorable, mais il faut que ce soit fait équitablement. Regardez la copropriété des voitures : les copropriétaires ont le droit de dire s’ils savaient ou s’ils auraient dû savoir que le véhicule était utilisé pour le transport de drogue, le transport d’espèces ou autre. Il y avait des maisons à Streator pour lesquelles nous demandons la confiscation : ce sont des maisons de drogue – c’est tout ce qu’elles sont – et elles devraient être fermées.

Et que diriez-vous de l’interdiction de la drogue?

C’est très important. Nous sommes un pipeline de la côte est à la côte ouest. L’ont toujours été. Il est important d’arrêter cela avec les mesures appropriées – sans harceler le public – mais par la formation et surtout avec des chiens pour effectuer des reniflements à l’air libre.

Et qu’en est-il des tribunaux de déjudiciarisation tels que le tribunal de la toxicomanie ?

Avec le tribunal de la toxicomanie, nous avons récemment eu un diplômé et nous prévoyons avoir plus de succès. Il y a un besoin de personnes qui ont véritablement une dépendance et nous espérons que cela continuera. Le tribunal de la santé mentale est important et nous aurons bientôt une réunion Zoom pour discuter de la création d’un tribunal pour anciens combattants. Je vais y arriver. Si vous vérifiez auprès de la prison, le nombre d’anciens combattants incarcérés est probablement plus élevé que vous ne le pensez.