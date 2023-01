Joe Namath donne à Aaron Rodgers sa bénédiction pour le n ° 12 si QB va aux Jets

Le légendaire quart-arrière des Jets de New York, Joe Namath, a déclaré qu’il serait prêt à laisser Aaron Rodgers porter le numéro 12 s’il rejoignait l’équipe.

Les Jets de New York sont une fois de plus à la recherche d’un nouveau quart-arrière, car la sélection de Zach Wilson ne s’est pas déroulée comme l’équipe l’avait prévu. L’alignement est de calibre éliminatoire, mais le quart-arrière est ce qui les a empêchés de participer aux séries éliminatoires, malgré une fiche de 6-3 au début de leur semaine de congé cette saison. Maintenant, ils sont dans une position où ils seront à la recherche d’un appelant vétéran éprouvé.

Un nom qui pourrait être disponible est Aaron Rodgers, qui dit qu’il décide toujours de ce qu’il veut faire, que ce soit jouer pour les Packers de Green Bay, aller dans une autre équipe ou prendre sa retraite.

Lors d’une apparition au «Tiki and Tierney Show» de WFAN jeudi, le légendaire quart-arrière des Jets, Joe Namath, a évoqué le potentiel de Rodgers à venir aux Jets. Namath a déclaré qu’il serait prêt à ce que son numéro 12 ne soit pas retiré par l’équipe si cela contribuait à amener Rodgers à New York.

Joe Namath ouvert aux Jets qui ne retirent pas son n ° 12 pour aider à faire venir Aaron Rodgers

“Je suis un grand fan de Rodgers, et j’ai remarqué qu’il porte le numéro 12, bien sûr”, a déclaré Namath. “Ce que je pense, eh bien mec, si nous le mettons de notre côté, est-ce qu’il portera toujours le numéro 12 parce que le numéro a été retiré il y a de nombreuses années… C’est sur la propriété, et c’est une propriété différente, c’est des gens différents et J’aimerais bien Rodgers, s’il est là, oui, je voudrais qu’il porte son numéro.

“Broadway Joe” est à bord. Maintenant, c’est à ce que Rodgers veut faire en ce qui concerne l’avenir de sa carrière de joueur.

L’année dernière, Rodgers a joué pour les Packers malgré les informations faisant état d’une rupture entre lui et le front office. Il a remporté le prix NFL MVP cette année-là et a mené les Packers à un dossier de 13-4. Après la campagne de 2021, Rodgers et les Packers ont convenu des conditions d’un contrat de 150,8 millions de dollars sur trois ans. Même ainsi, Rodgers a ouvertement parlé de prendre sa retraite dans un proche avenir.

Cette saison, Rodgers a lancé pour 3 965 verges, 26 touchés et 12 interceptions tout en complétant 64,6 % de ses passes. Les Packers ont terminé 8-9 sur l’année et ont raté une place de Wild Card après leur défaite de la semaine 18 contre les Lions de Detroit.

Rodgers a déclaré lors d’une récente apparition de “The Pat McAfee Show” qu’il n’est pas encore prêt à prendre une décision.

Les Jets ont besoin d’un quart-arrière et d’un coordinateur offensif après que l’organisation et Mike LaFleur se soient mutuellement séparés. Il sera intéressant de voir comment le marché des quarts se façonnera d’ici la fin officielle de la saison 2022. À partir de là, nous pourrions avoir une meilleure idée des quarts qui seront disponibles pour les Jets.