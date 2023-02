Joe Mixon des Bengals accusé d’avoir pointé une arme sur une femme

CINCINNATI (AP) – Le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati, Joe Mixon, a été inculpé dans le cadre d’un mandat d’avoir pointé une arme sur une femme et de l’avoir menacée, selon des documents judiciaires.

Mixon fait face à une accusation de délit de menace aggravée, selon les documents, qui ont été déposés jeudi devant le tribunal municipal du comté de Hamilton et obtenus par l’Associated Press. Aucun avocat n’est inscrit pour lui dans les archives judiciaires.

Selon le mandat, Mixon a pointé l’arme sur la femme et lui a dit : « Vous devriez être frappé au visage. Je devrais te tirer dessus, la police (ne peut pas) m’avoir.

L’incident s’est produit le 21 janvier, la veille de la victoire des Bengals sur les Bills de Buffalo lors d’un match éliminatoire de la ronde divisionnaire.

Mixon, 26 ans, a amassé 814 verges et sept touchés cette saison, son sixième. Il a également réalisé 60 réceptions pour 441 verges, deux sommets en carrière et deux touchés.

Choix de deuxième ronde de l’Oklahoma en 2017, Mixon a passé toute sa carrière à Cincinnati et s’est précipité pour des sommets en carrière de 1205 verges et 13 touchés en 2021.

En 2014, alors qu’il avait 18 ans, Mixon a frappé au visage une étudiante de l’Oklahoma, une attaque capturée sur une vidéo de surveillance. Il a été suspendu de l’équipe de football pendant un an et a plaidé Alford, dans lequel un accusé n’admet pas sa culpabilité mais reconnaît qu’il existe suffisamment de preuves pour une condamnation. Il a reçu une peine avec sursis et a été condamné à effectuer des travaux d’intérêt général et à suivre des conseils.

L’incident a nui à sa position dans le repêchage, plusieurs équipes affirmant qu’elles l’avaient abandonné en raison de préoccupations concernant son caractère.

The Associated Press