Joe Mazzulla pèse sur la plus grande décision de la liste face aux Celtics

La plupart des mesures prises par les Celtics de Boston, comme les trois joueurs qu’ils ont renoncés jeudi, pour réduire leur effectif au cours de la pré-saison, étaient évidentes.

La décision de conserver ou non Lonnie Walker IV ne rentre cependant pas dans cette catégorie.

Walker, qui a six saisons d’expérience en NBA à son actif et une moyenne à deux chiffres dans la moitié de ces saisons, a été une signature surprise par les Celtics fin août lorsqu’ils ont décroché le garde de 6 pieds 4 pouces dans le cadre d’un accord de pièce 10.

Il s’est bien montré pendant la pré-saison, plaidant pour la 15e et dernière place sur la liste de saison régulière de Boston. Les Celtics ont jusqu’à samedi pour décider si Walker a fait assez pour obtenir cette place, ou s’ils pourraient le renoncer, lui ouvrant ainsi la possibilité de signer avec une autre équipe s’il ne rejoint pas la filiale de Boston en G League. Si les Celtics maintiennent Walker sur la liste active, son accord se transformera en un contrat minimum standard.

L’entraîneur-chef des Celtics, Joe Mazzulla, a aimé ce qu’il a vu de Walker pendant son séjour à ses côtés, mais n’a pas expliqué comment l’équipe procéderait avec le joueur de 25 ans.

« Il a eu un excellent camp d’entraînement », Mazzulla a déclaré aux journalistes vendrediselon CLNS Media. «J’ai aimé son attitude. J’ai aimé son éthique de travail. Je pensais qu’il s’était vraiment acclimaté à notre système défensif, et je pensais qu’il avait vraiment travaillé pour étudier le système offensif et comment il s’y adaptait. Je pensais qu’il avait profité du temps dont il disposait et c’est vraiment tout ce que vous pouvez demander.

Les commentaires de Mazzulla sont de bon augure pour Walker, qui s’est entraîné avec l’équipe vendredi, restant avec les Celtics. Il n’a enregistré que quelques minutes lors des deux matchs disputés par Boston à Abu Dhabi contre les Denver Nuggets, mais a eu un impact lors d’une défaite de 50 points contre les 76ers de Philadelphie en accumulant neuf points, sept passes décisives, quatre rebonds et deux interceptions en 25 minutes. le banc.

Walker a connu son meilleur match contre les Raptors de Toronto lorsqu’il a marqué 20 points sur 8 tirs sur 15. Il n’a pas joué lors de la finale de pré-saison de Boston.

Walker a certainement montré qu’il était capable de contribuer au niveau NBA. Mais reste à savoir si cela viendra avec les Celtics.