Joe Mazzulla défie les joueurs de rôle des Celtics avant une grande victoire contre les Mavericks

DALLAS – Parce que les Celtics n’ont pas organisé de fusillade jeudi matin, le défi de Joe Mazzulla aux joueurs de rôle de l’équipe est venu dans une salle du Dallas Ritz-Carlton. Lors d’une réunion d’équipe, Mazzulla a appelé les membres de la distribution de soutien de Boston, affirmant qu’ils n’avaient pas fait assez récemment pour aider Jayson Tatum et Jaylen Brown.

“Son message”, a déclaré Marcus Smart, “était très simple : ‘Ces deux-là s’en sortent très bien. Je suis constamment sur eux, sans arrêt pour m’assurer qu’ils jouent de la bonne façon. Et c’est le travail de vos hommes en tant qu’acteurs de les aider et de les aider à s’améliorer. Parce qu’ils font les bons jeux, vous devez être prêt à renverser le tir, prendre ce que la défense vous donne et jouer avec passion.

Les Celtics croient que leur réponse impressionnante jeudi soir, une victoire 124-95 contre l’une des équipes les plus chaudes de la NBA chez les Mavericks, a en fait commencé deux jours plus tôt. Après avoir été battu par une équipe médiocre du Thunder jouant sans son meilleur joueur, Shai Gilgeous-Alexander, les Celtics ont commencé à chercher à se reprendre. Smart a fait tout son possible pour partager que Brown l’a approché dans le vestiaire après ce match. Remarquant Smart, qui a été expulsé de la défaite, dans un funk, Brown s’est approché pour donner quelques mots d’encouragement à son coéquipier.

“Il savait que j’étais en panne, il savait que les choses n’allaient pas dans mon sens, et il n’arrêtait pas de me parler”, a déclaré Smart.

Peu de temps avant ou après cette interaction, Malcolm Brogdon et Brown ont répété le passage à tabac de leur équipe cette nuit-là tout en soulevant des poids. Au cours de la conversation, Brogdon a déclaré qu’il pensait qu’il ne faisait aucun doute que les Celtics “s’occuperaient des affaires” contre Luka Doncic et les Mavericks, qui avaient remporté sept matchs consécutifs jeudi.

Le discours de Mazzulla jeudi matin a détaillé où les Celtics avaient besoin de plus. Bien qu’il ait rencontré Tatum et Brown de nombreuses fois auparavant, il les a laissés à l’écart des critiques cette fois. Alors que Boston a perdu sept des 12 matchs précédents, dont deux d’affilée jeudi, Mazzulla a remarqué un certain glissement parmi les joueurs de rôle. Smart a déclaré que l’entraîneur l’a appelé personnellement, lui disant à quel point il élève l’équipe lorsqu’il est enfermé. Le reste du message de Mazzulla est allé au casting de soutien en tant qu’unité collective, selon Smart.

“Mais il a déjà parcouru la ligne et nous a tous défiés”, a déclaré Smart. « Et nous l’acceptons. Si nous voulons être grands, nous devons le faire. Nous devons être capables de prendre cette critique dans le bon sens et de l’utiliser sur le terrain. Et c’est ce que nous avons fait ce soir.



L’entraîneur-chef des Boston Celtics, Joe Mazzulla, fait signe à son équipe au cours de la seconde mi-temps jeudi à Dallas. (Jérôme Miron / USA Today)

Les Celtics n’avaient pas besoin d’une performance spectaculaire de Tatum, qui a terminé avec le deuxième triple-double de sa carrière mais n’a tiré que 8 pour 22 sur le terrain. Ils n’avaient pas besoin d’une nuit incroyable derrière l’arc, bien qu’ils aient terminé un respectable 16 pour 43 (37,2%) à cette distance. Brown a été en faute pendant la majeure partie du match, mais Smart, Derrick White, Brogdon et Grant Williams ont tous marqué à deux chiffres, aidant les Celtics à remporter l’une de leurs victoires les plus méthodiques depuis des semaines. Sur la route, ils ont traîné pendant 33 secondes au total. Ils ont mené à deux chiffres pendant toutes les trois derniers quarts sauf 25 secondes, contrôlant à fond le jeu contre une équipe de Mavericks qui avait roulé.

Après être tombé à Denver plus tôt lors de ce voyage, Mazzulla a déclaré que les Celtics n’avaient rien enlevé à Nikola Jokic. Dans la mesure où une équipe peut limiter Doncic, ils lui ont tout pris. Tout en le retenant à 23 points inefficaces sur un tir de 7 pour 23, ils l’ont également maintenu à trois passes décisives. Contribuant à cela, Doncic, qui semblait lutter contre une sorte de maladie, n’a pas joué pendant le quatrième quart du match déséquilibré. Pourtant, lorsqu’il était sur le terrain, les Celtics ont réussi le rare exploit de le mettre mal à l’aise en tant que buteur tout en lui enlevant ses opportunités de jeu.

Dans le vestiaire d’après-match, Smart a crédité Brown d’avoir insufflé de l’énergie à l’équipe et à Smart lui-même. Avant le match, Brown a dit à Smart et Mazzulla qu’il voulait assumer la mission de Doncic. Bien que Brown ait finalement commis deux fautes offensives rapides, amenant le personnel d’entraîneurs à le retirer du jeu, son désir de rendre les choses difficiles sur Doncic a eu un impact sur Smart.

“Aujourd’hui, il est sorti et a dit : ‘Hé, écoute, c’est comme ça que je veux commencer : je vais chercher Luka tôt, je vais faire monter l’énergie pour que tu puisses y aller'”, a déclaré Smart. . “Il a commis quelques fautes au début, puis j’ai pris le relais et je pense que le fait qu’il ait fait cela m’a vraiment donné la confiance nécessaire pour revenir vers moi. Je l’ai vu faire. Et il a ramassé ces deux fautes et on pouvait voir la frustration sur son visage. Alors je voulais juste te rendre la pareille. Et ça a aidé.

Lors de la première possession du match, divisée ci-dessous en deux vidéos, Brown a récupéré Doncic au-delà de la mi-terrain. Lorsque les Mavericks ont commencé à faire écran à Doncic, le physique défensif de Brown en a éloigné Doncic. Les Celtics sont finalement entrés dans un changement d’horloge en retard. Brown est resté avec Doncic pendant une seconde supplémentaire mais s’est quand même précipité vers Christian Wood pour aider à forcer un raté.

“Je suis fier de JB”, a déclaré Smart. “Je suis fier de la façon dont il a joué, je suis fier de son leadership et je suis fier de la façon dont il a réagi. Je suis donc reconnaissant pour cela.

C’est le casting de soutien, et non Tatum ou Brown, qui a attiré la colère de Mazzulla plus tôt jeudi. Au cours des récentes luttes des Celtics, le jeu du banc a chuté de façon drastique. Bien que certains des problèmes puissent être attribués à une simple chance de tir, à la fois pour les Celtics et leurs adversaires, Mazzulla avait l’impression que les joueurs de rôle de Boston ne réussissaient tout simplement pas. Il leur a fait savoir, n’épargnant personne en dehors de Tatum et Brown.

“Il a assez appelé ces deux gars”, a déclaré Williams. “J’ai l’impression qu’il tient tout le monde responsable. Et nous avons bien répondu. »

Les joueurs des Celtics ont pris les mots à cœur. Smart a déclaré que le discours de Mazzulla leur a donné confiance et que Mazzulla est le type d’entraîneur pour lequel les joueurs veulent jouer dur. Williams a déclaré que l’entraînement n’était “jamais quelque chose de personnel” pour cette équipe de Boston.

“Vous devez répondre”, a déclaré Williams. « Et quand vous êtes mis au défi, il s’agit d’intensifier. Que vous interveniez ou non, cela dépend de votre caractère et de votre cœur. »

Les Celtics ont montré du cœur à Dallas. Ils ont maintenu les Mavericks à 37,8% de tirs depuis le terrain, dont 21,9% derrière l’arc. Mazzulla, comme Brogdon, a déclaré qu’il croyait fermement que les joueurs de Boston rebondiraient après la débâcle d’Oklahoma City. Robert Williams a déclaré que l’équipe était “plutôt malade” après avoir permis au Thunder de marquer 150 points – à égalité pour le deuxième plus grand nombre de points que les Celtics aient jamais cédés dans l’histoire de la franchise. Smart a été expulsé à la fin du troisième quart de ce match et a finalement été condamné à une amende de 35 000 $ pour ce qu’il a dit aux officiels. Pour s’assurer que le garde ne ferait rien de pire, Mazzulla l’a enveloppé dans une étreinte d’ours sur la touche, soulevant même Smart du terrain à un moment donné. Smart a dit qu’il « aimait » la réaction de son entraîneur.

“Je lui ai en fait dit de me lâcher”, a déclaré Smart, “et puis j’ai réalisé que c’était Joe. Et puis je me suis dit: ‘Je ne veux même pas me battre avec Joe. C’est une bataille dans laquelle je ne pense pas vouloir me lancer maintenant. Mais je suis content qu’il l’ait fait. C’est la relation que moi et Joe avons. Nous allons toujours être vrais l’un avec l’autre. Il va me dire quand j’ai tort, il va me dire quand j’ai raison, et vice versa. Et juste apprendre les uns des autres. Et juste vraiment s’encourager mutuellement. Ce n’est pas facile pour lui non plus. Il est entré dans un rôle un peu plus tôt que prévu et il doit vraiment naviguer dans cette équipe de la bonne manière et il a fait un excellent travail. Nous sommes donc fiers de Joe. Je suis fier de lui pour avoir fait ça.

Au moins publiquement, Mazzulla n’a pas toujours été dur avec les Celtics. Même en privé, Grant Williams a déclaré qu’il n’avait jamais entendu l’entraîneur crier de frustration. Pourtant, à sa manière, Mazzulla a illuminé les acteurs jeudi. Les mots ne s’adressaient pas à Tatum, mais il les entendit haut et fort.

“Nous sommes tous dans la même équipe, nous essayons tous d’accomplir la même chose”, a déclaré Tatum. « Et nous ne pouvons pas le faire l’un sans l’autre. Je ne peux pas le faire sans JB, JB ne peut pas le faire sans Smart, sans Rob, Al, jusqu’à Payton. Donc, nous devons tous être meilleurs les uns pour les autres. Et si nous faisons cela – et nous n’allons pas toujours faire des tirs, mais il s’agit de faire le bon jeu, d’être là pour votre coéquipier. Les gars vont faire des erreurs, vous allez vous faire exploser, retourner la balle, mais toujours être là les uns pour les autres. Aussi cliché que cela puisse paraître, cela va loin. Et ce sera la meilleure équipe qui remportera un championnat. Nous devons être le groupe le plus proche de tout le monde.

Chaque longue saison présente certains tests pour un groupe, même un comme Boston avec une chance de remporter un championnat. Peu de temps avant la dénonciation à Dallas, Smart a regardé un groupe de coéquipiers dans le vestiaire.

“Reprenons notre groove, les gars”, a déclaré Smart.

Au moins pour une nuit, ils ont fait exactement cela.

“Ils ont montré qu’ils pouvaient le faire une fois”, a déclaré Mazzulla. “Nous devons le faire encore et encore.”

(Photo du haut : Jérôme Miron / USA Today)