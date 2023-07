Joe Marler se rapproche de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde après la coupe de Bevan Rodd

Joe Marler a franchi une étape importante vers l’équipe finale de la Coupe du monde d’Angleterre après que son rival, Bevan Rodd, ait été l’un des deux joueurs éliminés par Steve Borthwick. Sam Underhill a également été omis de la dernière équipe anglaise de 39 joueurs, les plans de Borthwick pour le tournoi en France prenant forme.

Marler a révélé la semaine dernière comment une rencontre face à face avec Borthwick cette année l’a convaincu de poursuivre une autre campagne et, avec Rodd maintenant hors de vue, le joueur de 33 ans est sur la bonne voie pour sa troisième Coupe du monde consécutive. Marler n’est pas apparu pour l’Angleterre depuis les Six Nations 2022 et avait déjà pris sa retraite internationale en 2018. Il a parlé franchement de la difficulté à passer de longs séjours loin de sa famille et n’a pas tourné depuis la Coupe du monde 2019 mais, après les assurances de Borthwick , Marler est de retour au bercail.

Ellis Genge et le Val Rapava Ruskin non plafonné sont les deux autres lâches de l’équipe tandis que Mako Vunipola poursuit sa rééducation après une blessure au dos, mais Marler offre une solidité à la mêlée appréciée par Borthwick. Avec des doutes persistants sur la blessure de Vunipola, ce serait maintenant une surprise si Marler ne fait pas partie des 33 derniers.

Underhill manque effectivement à cause de la richesse des options de la rangée arrière que Borthwick a à sa disposition. Jack Willis a été l’un des rares points lumineux pour l’Angleterre lors d’une difficile campagne des Six Nations et a depuis remporté le titre de Top 14 avec Toulouse. Tom Curry est également de nouveau en forme après avoir raté les Six Nations, ne laissant aucune place au flanker spécialiste de l’openside Underhill, qui n’a pas joué pour l’Angleterre sous Borthwick mais qui avait impressionné l’entraîneur-chef lors des premiers camps d’été après une autre campagne de blessures.

Lewis Ludlam, Ben Earl, Tom Pearson, Tom Willis et Alex Dombrandt sont également en lice pour l’équipe finale – tout comme Billy Vunipola, qui est certain d’être sélectionné s’il peut prouver sa forme physique. Comme son frère Mako, Billy Vunipola est en camp de rééducation, avec Ollie Chessum, Jack Walker et Ollie Lawrence, qui est considéré comme le plus proche de la forme physique complète du quintette.

Pendant ce temps, la Rugby Football Union prévoit une refonte de sa structure de gouvernance et de son processus décisionnel après avoir lancé un examen à la suite d’une saison cauchemardesque qui a vu la disparition de trois clubs de Premiership. Le but de l’examen sera d’examiner les structures organisationnelles de la RFU, les relations entre le conseil, le conseil d’administration et l’exécutif, et les processus décisionnels.