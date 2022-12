Joe Marler: le pilier des Harlequins a écopé d’une interdiction de deux semaines pour ses commentaires au flanker de Bristol Jake Heenan | Actualités du rugby à XV

Le pilier des Harlequins Joe Marler a été banni pendant deux semaines

Le pilier des Harlequins, Joe Marler, s’est vu imposer une interdiction de deux semaines pour des commentaires faits à l’égard du flanker de Bristol, Jake Heenan, lors du match de Premiership des équipes.

Marler, qui a été sélectionné 79 fois par l’Angleterre, a été inculpé par la Rugby Football Union (RFU) en vertu de la règle 5.12 de l’instance dirigeante – conduite préjudiciable au jeu.

Les commentaires de Marler, faits lors d’une mêlée en première mi-temps au Stoop mardi, auraient été liés à la mère de Heenan, et ont provoqué une grosse mêlée entre les joueurs, après quoi un penalty a été infligé au flanker de Bristol.

Lors d’une audience vendredi après-midi, un comité disciplinaire de la RFU a imposé à Marler une interdiction de six semaines, avec quatre semaines de sursis jusqu’à la fin de la saison 2023-24. Le joueur de 32 ans doit également faire une présentation dans un club ou une école locale et dans une académie de Premiership sur les valeurs fondamentales du sport.

Une déclaration du président du panel, Gareth Graham, a déclaré: “Les valeurs fondamentales du rugby ne sont pas des mots vides ou des slogans qui peuvent être signés puis ignorés. Ils ne doivent pas être traités comme des compléments utiles imaginés par une équipe marketing. Ils font partie intégrante au jeu et sont ce qui rend le jeu spécial.

Marler a été puni pour des commentaires faits au flanker de Bristol Jake Heenan

“Les commentaires insultants et offensants faits par le joueur étaient totalement inappropriés ; de tels commentaires ne devraient pas faire partie du jeu moderne.”

En 2016, Marler a reçu une suspension de deux semaines et a été condamné à une amende de 20 000 £ pour avoir qualifié l’accessoire gallois Samson Lee de “gypsy boy”, et il y a deux ans, il a reçu une interdiction de 10 semaines pour avoir saisi les organes génitaux du verrou du Pays de Galles Alun Wyn Jones lors d’un tournoi des Six Nations. Jeu.

Marler a déclaré mercredi à Heenan sur Twitter qu’il était “désolé” et qu’il devait un verre au Néo-Zélandais pour le Nouvel An.

La déclaration de la RFU a ajouté: “Le panel a également tenu compte du mauvais dossier disciplinaire du joueur (comme facteur aggravant) et du fait qu’il avait accepté l’accusation et s’était excusé auprès du joueur de Bristol (comme facteurs atténuants).”

Plus tôt vendredi, Marler avait été nommé sur le banc pour le choc du Nouvel An des Harlequins avec Northampton, mais il manquera désormais ce match, ainsi que le match à domicile du week-end suivant contre Sale.

S’exprimant immédiatement après la rencontre avec les Quins, le directeur du rugby de Bristol, Pat Lam, a déclaré: “J’ai amené Jake de Nouvelle-Zélande au Connacht et à Bristol. Il est comme un fils pour notre famille et je ne l’ai jamais vu comme ça.

“Il est préférable de dire que l’un des domaines sur lesquels nous essayons tous de travailler est l’esprit du jeu. J’adore Joe Marler, mais quelque chose a été dit et il y a eu une réaction de Jake que je n’avais jamais vue auparavant.

“Nous sommes tous les gardiens du jeu – joueurs, entraîneurs – et une chose que nous apprécions tous et que nous travaillons dur pour garder, ce sont les bonnes valeurs et l’esprit. Jake a réagi à quelque chose qui a été dit.”

S’exprimant avant l’audience de Marler, l’entraîneur-chef des Quins, Tabai Matson, a déclaré: “De toute évidence, il (Marler) est vraiment désolé.

“Il ne connaissait pas le contexte complet de ce qu’il a dit. Ce qu’il a dit était faux. Il a tendu la main à Jake et Jake a répondu et a accepté ses excuses, puis ils ont eu une bonne conversation après cela.

“Il s’est également excusé auprès de nous. Il est ennuyé d’avoir entraîné le club dans ce kerfuffle.

“Il s’est excusé et l’essentiel pour moi est probablement que Jake ait accepté ses excuses.

“De toute évidence, ce qu’il a dit était faux et il ne l’aurait pas dit s’il connaissait le contexte complet.”