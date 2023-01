Joe Marler: Je suis vraiment désolé pour les commentaires de Jake Heenan | ‘Ma femme a dit : Pourquoi est-ce que je te défendrais ? Arrête juste’ | Actualités du rugby à XV

Joe Marler s’est de nouveau excusé pour ses commentaires à Jake Heenan, ajoutant que sa femme avait dit: “Pourquoi n’arrêtez-vous pas de le faire?”

Le pilier des Harlequins et de l’Angleterre, Marler, a été inculpé par la Rugby Football Union pour conduite préjudiciable au jeu, après avoir fait deux fois un commentaire sur la mère de Heenan lors d’un match de Gallagher Premiership le mois dernier.

Marler a reçu une interdiction de deux semaines, avec quatre autres semaines de sursis, lors de son dernier contact avec les autorités du rugby.

En 2016, il a été condamné à une suspension de deux semaines et à une amende de 20 000 £ pour avoir qualifié l’accessoire du Pays de Galles Samson Lee de “gypsy boy”, et il y a deux ans, il a reçu une interdiction de 10 semaines pour avoir saisi les organes génitaux du verrou du Pays de Galles Alun Wyn Jones lors d’un tournoi des Six Nations. Jeu.

Un comité disciplinaire indépendant a pris en compte l’histoire mouvementée de Marler, mais a également noté qu’il s’était excusé auprès de Heenan.

“Je suis vraiment désolé pour Jake Heenan et sa famille, le gars que j’ai insulté ou tenté d’insulter, et aussi pour mes coéquipiers et pour le club, car ils doivent vraiment être maintenant à un point où ils sont comme ‘ici nous y retournons “”, a déclaré Marler sur Le spectacle Joe Marler.

“À quel moment est-ce que tu vas, ‘ouais, tu peux dire désolé, mon pote, mais arrête de le faire f ******?’ Je suppose que c’est le point, n’est-ce pas?

“Nous avons toujours le choix, n’est-ce pas? Nous avons le choix de savoir si vous pouvez réellement l’utiliser pour de bon, indépendamment de ce que la RFU a fait en termes d’interdiction ou d’exemple.

“Il s’agit de ce que je peux faire pour que cela soit utile et bon pour moi à l’avenir.

“Et je suppose que c’est une prise de conscience qu’il ne me reste plus longtemps pour pouvoir jouer au jeu. Je veux donc utiliser le temps qu’il me reste au club pour l’embrasser et jouer au jeu.”

Heenan a réagi avec colère aux commentaires de Marler, provoquant une grande mêlée entre les côtés.

Marler a déclaré qu’il n’avait “absolument aucune idée” que la mère de Heenan était à l’hôpital et a révélé que sa femme (de Marler) l’avait pris à partie au cours de l’épisode.

“Elle s’est retournée vers moi après et elle m’a dit:” Tu es un idiot, n’est-ce pas? Tu n’es qu’un crétin “”, a ajouté Marler.

“Je suis allé: ‘Qu’est-ce que tu veux dire? Je pensais que tu étais censé me défendre.”

“Et elle a dit : ‘Pourquoi est-ce que je te défends ? Ce n’est même pas une drôle de tentative. Pourquoi n’arrêtes-tu pas de le faire ? Ou, si tu en ressens le besoin, n’y fais pas participer les membres de ta famille’ .

“‘Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la vie des gens et ce n’est pas parce que cela ne vous affecte pas sur le terrain que cela n’affectera pas les autres’.”