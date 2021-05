Joe Marler: Harlequins and England prop s’ouvre sur ses problèmes de santé mentale | Actualités du rugby

0:48



Joe Marler, le pilier des Harlequins et de l’Angleterre, décrit comment il tente d’améliorer sa santé mentale et son bien-être – son documentaire « Big Boys Don’t Cry » est diffusé à travers Sky Sports cette semaine

Le soutien des Harlequins et de l’Angleterre, Joe Marler, a parlé de ses problèmes de santé mentale et de la façon dont il apprend à y faire face.

Marler fait l’objet du documentaire de Sky Sports « Les grands garçons ne pleurent pas » – montrant sur Sky Sports canaux tout au long de la semaine de sensibilisation à la santé mentale.

L'attaquant anglais Joe Marler a félicité Kyle Sinckler pour avoir révélé sa blessure d'avoir été exclu de l'équipe des Lions lors d'une interview émouvante ce week-end.

Le documentaire suit Marler alors qu’il voyage à travers le Royaume-Uni pour ouvrir la conversation sur les problèmes de santé mentale, rencontrant des personnes en cours de route qui apprennent à gérer leur bien-être mental.

« J’ai rencontré un psychiatre, j’ai eu une évaluation, j’ai eu plusieurs séances avec lui et j’ai été mis sur des antidépresseurs », a-t-il déclaré à Sky Sports News.

«Je me suis ouvert à ma femme, je me suis ouvert à mes amis proches, pour obtenir de l’aide d’eux et un peu plus de compréhension de ce qui se passait.

L'Anglais Joe Marler parle de sa bataille contre la santé mentale dans son documentaire intitulé Big Boys Don't Cry que vous pouvez regarder sur Sky Sports.

« Faire des bêtises avec le documentaire – Gray [Hughes] le réalisateur est un bon ami à moi – m’a énormément aidé en cours de route, en comprenant que ce n’est pas une solution miracle, ni une solution du tout.

«C’est plus une question de croissance. Je pourrais être sous antidépresseur pendant six mois, six ans ou le reste de ma vie.

« Il s’agit de comprendre ce qu’ils font pour moi, comment ils m’aident et l’accepter. »

