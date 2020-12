Objectifs de couple.

Le tout nouveau jeudi 10 décembre Pop du jour, E! Carissa Culiner s’est assis avec l’acteur Joe Manganiello pour discuter de son nouveau film, Ennemi juré. Cependant, avant de se lancer dans la discussion sur le thriller de super-héros indépendant, Joe a jeté un regard intérieur sur sa vie à la maison avec sa femme. Sofia Vergara.

Sur la façon dont il se débrouillait au cours de cette année non conventionnelle, il a déclaré: « J’ai vraiment apprécié le temps passé à la maison. Les dîners en famille. C’était vraiment agréable d’être à la maison et d’être à la maison et de faire des choses à la maison. »

Joe avait également hâte de rentrer à la maison pour les vacances et tout cela grâce à sa femme actrice.

«J’ai de la chance d’être marié à une femme qui aime décorer», le Vrai sang l’acteur a dit de la Famille moderne actrice. « C’est vraiment comme les vacances chez moi et j’aime ça. »

Comme E! les lecteurs le savent peut-être, Joe et Sofia se sont fiancés à Noël en 2014 et se sont mariés à Palm Beach, en Floride, en novembre 2015. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.