Joe Manganiello demande officiellement le divorce de Sofia Vergara – Hollywood Life

Crédit image : Xavier Collin/Agence de presse image/Splash News / SplashNews.com

Maintenant c’est vraiment fini ! Deux jours après Sofia Vergara51, et Joe Manganiello46 ans, ont confirmé qu’ils étaient en instance de divorce, le Magic Mike star a officiellement déposé les documents pour divorcer de la beauté brune, selon les documents obtenus par TMZ le 19 juillet. Joe a cité les « différences irréconciliables » standard comme raison de la scission. Le point de vente a également affirmé qu’il existe un accord de prénuptial qui stipule que le couple « conservera les actifs qu’ils ont accumulés au cours de leur mariage de 7 ans ».

La source du point de vente a affirmé que le Famille moderne alun n’a pas l’intention de contester le contrat de mariage. Joe a indiqué que la date officielle de la séparation était le 2 juillet 2023. Les deux stars d’Hollywood devraient être responsables de leurs frais juridiques respectifs dans le cadre du divorce. Joe et Sofia se sont mariés en novembre 2015 et n’ont pas accueilli d’enfants ensemble. L’homme de 51 ans a un fils, Manolo González Vergara31 ans, d’une relation antérieure.

Un initié proche de l’affaire a également affirmé que l’une des raisons pour lesquelles l’idole d’Hollywood avait choisi de mettre fin à son mariage avec Sofia était qu’elle ne voulait plus d’enfants quand il le voulait. Sofia et son futur ex ont partagé une déclaration commune concernant leur séparation avec Page 6 le 17 juillet. « Nous avons pris la décision difficile de divorcer », commençait la déclaration. « En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de notre vie. »

Une source a également affirmé Page 6 que le Poursuite chaude la séparation de la star et de Joe était imminente avant l’annonce de la nouvelle. « Sofía et Joe se séparent depuis un moment maintenant et prennent une certaine distance l’un par rapport à l’autre pour envisager leur avenir », a déclaré l’initié plus tôt cette semaine. HollywoodLa Vie a contacté les représentants des deux à l’époque, mais n’a pas reçu de réponse immédiate. Avant son mariage avec la femme de 46 ans, Sofia était auparavant mariée à un homme nommé Joe González de 1991 à 1993.

Malgré les sombres nouvelles, Sofia a vécu en Italie au milieu de la fin de son mariage. Après avoir partagé une série de photos grésillantes dans un maillot de bain string bleu le 17 juillet, son ancien Famille moderne co-vedette, Julie Bowen a profité des commentaires pour partager son soutien à la native de Columbia. « C’est ce que seul et [flame emoji] ressemble !!! », a écrit l’homme de 53 ans, accompagné d’une série d’emojis au cœur rouge. Sofia est apparue complètement indifférente alors qu’elle berçait le maillot de bain une pièce et se prélassait sur un toit en Italie. « Derniers jours de vacances ! Même quand tu es si chaud, je t’aime Ravello !!! », a-t-elle déclaré dans la légende du post.

